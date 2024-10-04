Пилу в домі не буде до трьох тижнів: як приготувати антистатик з підручних засобів

Розповідаємо, звідки береться пил і як приготувати антистатичну рідину з підручних засобів.

Що таке пил і звідки він береться

Пил – це сукупність дрібних твердих часточок, які осідають на різноманітні поверхні. До складу пилу можуть входити:

частинки шкіри людей та тварин;

пух, волосся, пір'я;

мікроскопічні організми, наприклад, пилові кліщі;

часточки аерозолів, фрагменти будь-яких предметів, бруд, пил від ґрунту чи асфальту, викиди у повітря тощо.

Пил не лише осідає на меблях, підлозі та інших предметах, він також може стати причиною алергічних реакцій, розвитку астми та подразнень слизової дихальних шляхів у мешканців будинку або квартири.

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Так, нині є купа засобів від пилу, однак антистатик можна приготувати з підручних засобів, який працюватиме не менш ефективно, ніж куплений. До того ж дія таких засобів триватиме до трьох тижнів, тому їх варто спробувати.

Кондиціонер для білизни має антистатичні властивості. Заповніть пляшку з розпилювачем водою на три чверті, додайте ковпачок кондиціонеру, все ретельно перемішайте. Потім розпиліть антистатик на поверхні і протріть ганчіркою з мікрофібри. Цей засіб створить захисну плівку, тому пилу не буде до трьох тижнів.

має антистатичні властивості. Заповніть пляшку з розпилювачем водою на три чверті, додайте ковпачок кондиціонеру, все ретельно перемішайте. Потім розпиліть антистатик на поверхні і протріть ганчіркою з мікрофібри. Цей засіб створить захисну плівку, тому пилу не буде до трьох тижнів. Лак для волосся. Якщо у вас є лак для волосся, то він також може стати прекрасним помічником у боротьбі з пилом. Після вологого прибирання просто збризніть поверхні лаком і дайте висохнути. Світлі поверхні достатньо буде обробляти лаком раз на три тижні, а темні – раз на десять днів.

Якщо у вас є лак для волосся, то він також може стати прекрасним помічником у боротьбі з пилом. Після вологого прибирання просто збризніть поверхні лаком і дайте висохнути. Світлі поверхні достатньо буде обробляти лаком раз на три тижні, а темні – раз на десять днів. Гліцерин. Щоб зробити засіб від пилу, додайте у склянку води чайну ложку гліцерину, добре перемішайте та обприскайте меблі.

Щоб зробити засіб від пилу, додайте у склянку води чайну ложку гліцерину, добре перемішайте та обприскайте меблі. Лимон. Також на відмінно захищає меблі від пилу лимонний сік. Вичавіть сік одного лимона, додайте 300 грамів води, засипте суміш у розпилювач та обприскайте поверхні меблів, насухо витріть ганчіркою. Такий засіб не лише надовго захистить меблі від пилу, а й залишить по собі приємний цитрусовий аромат.

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