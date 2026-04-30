Пінгвін з Единбурга став генерал-майором норвезької гвардії: що відомо про унікального птаха

Пінгвін Нільс Олав / © Wikimedia

Королівський пінгвін на ім’я Нільс Олав III, який мешкає в Единбурзькому зоопарку, отримав звання генерал-майора Королівської гвардії Норвегії. На сьогодні він є офіційним талісманом батальйону та найбільш титулованим птахом у світі.

Про це повідомляє iflscience.

Історія військової кар’єри пінгвіна

Сьогодні пінгвін Нільс Олав III має титул барона та офіційне звання генерал-майора норвезької гвардії. Його кар’єра — це традиція, якій уже понад 50 років.

У 1972 році - норвезька гвардія офіційно «усиновила» першого пінгвіна, надавши йому звання молодшого капрала.

У 2008 році - відбулась посвята пінгвіна у лицарі.

У 2023 році - пінгвіну присвоєли звання генерал-майора — третього за старшинством чину в норвезьких збройних силах.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, Нільс Олав III офіційно визнаний найвищим за рангом пінгвіном у світі.

Пам’ятник пінгвіну Нільсу Олаву. / © Wikimedia Commons

Звідки пішла така традиція

Співпраця між Единбурзьким зоопарком та норвезькими військовими розпочалася ще у 1961 році. Тоді члени Королівської гвардії відвідали місто для участі у військовому фестивалі Edinburgh Military Tattoo. Тодішній керівник музичного гурту гвардії Нільс Егелієн зацікавився колонією пінгвінів. Це й заклало основу для майбутнього патронату.

Птах отримав подвійне ім’я: «Нільс» — на честь ініціатора ідеї Нільса Егелієна, та «Олав» — на честь тодішнього короля Норвегії Олава V або командира контингенту Олава Сіггеруда. Доглядачі тварин характеризують Нільса Олава III не лише як «військову знаменитість», а й як особистість із високим рівнем соціальної взаємодії.

«Він дуже особливий пінгвін через свою харизматичну особистість. Те, що він щоранку зустрічає вас співом, змушує усвідомити унікальність роботи доглядача», — зазначила Лора Моффат, досвідчена співробітниця Единбурзького зоопарку.

Це вже третій пінгвін, який служить у норвезькій армії. Традиційно його підвищують у званні під час кожного візиту гвардії до Единбурга.

Нагадаємо, пінгвіни, які живуть у зоопарках і мають постійний доступ до їжі, можуть старіти швидше за своїх диких родичів. Такого висновку дійшли науковці після нового дослідження.

