Пірнув за рибою і не повернувся: чоловіка знайшли ледь живого через два тижні

Роболовля / © pexels.com

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Звичайна риболовля для мексиканця перетворилася на двотижневе заточення в суцільній темряві на понад стометровій глибині, де кожна хвилина була боротьбою за життя.

Про це повідомляє BILD.

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За даними медіа, 31-річний Ерасто Крісанто Вальдес зник 23 липня, коли вирушив на риболовлю разом із батьком. Чоловік пірнув у сенот — заповнену водою печеру з підземними ходами. Полюючи з гарпуном на рибу, він заплив надто далеко й заблукав.

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На глибині понад 100 метрів рибалка знайшов повітряне місце, де міг дихати. Понад два тижні він перебував у повній темряві без їжі та пив воду з підземної річки. Через відсутність світла Вальдес думав, що провів у печері лише три дні.

До пошуків залучили міжнародну команду фахівців із Мексики, Німеччини, США та Домініканської Республіки. За шість днів до виявлення чоловіка рятувальники знайшли його гарпун на глибині близько 65 метрів, проте самого Вальдеса тоді знайти не вдалося.

Зрештою суху ділянку печери виявив американський печерний дайвер. Він крикнув у темряву й почув відповідь зниклого. Рятувальники вивели сильно виснаженого рибалку на поверхню. Наразі Ерасто Крісанто Вальдес перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, чоловік вирішив на цілий рік відмовитися від магазинів, ресторанів і навіть власного городу, харчуючись виключно тим, що міг знайти та зібрати у дикій природі. Екстремальний експеримент приніс йому відчуття радості й тіснішого зв’язку з природою.

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