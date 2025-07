Помер актор Майкл Медсен: зірка "Скажених псів" і культових ролей

Пішов з життя Майкл Медсен / © Associated Press

Реклама

У четвер вранці, 3 липня 2025 року, на 68-му році життя від зупинки серця помер Майкл Медсен — плідний актор, відомий своїми ролями жорстоких і цинічних персонажів у фільмах Квентіна Тарантіно, зокрема «Скажені пси» та «Убити Білла 2».

Про це пише NBC News.

За понад 40-річну кар’єру Медсен зіграв десятки ролей, проте найбільшу славу йому принесла співпраця з Тарантіно. Саме його режисер обрав на роль психопатичного злодія містера Блондіна у культовому фільмі «Скажені пси» (1992) — одному з найвпливовіших незалежних фільмів 90-х. Саме ця роль, зокрема сцена, де містер Блондін відрізає вухо поліцейському під пісню Stuck in the Middle With You, шокувала глядачів і забезпечила Медсену незабутнє місце в історії кіно. Його персонаж навіть був серед 400 номінантів на список найкращих кінолиходіїв усіх часів від Американського інституту кіномистецтва.

Реклама

Від Steppenwolf до Голлівуду: кар’єра та знакові ролі

Майкл Медсен народився 25 вересня 1957 року в Чикаго. Його сестрою є номінована на «Оскар» акторка Вірджинія Медсен. Свою професійну кар’єру Майкл розпочав у чиказькому театрі Steppenwolf, де навчався у Джона Малковича. Це відкрило йому шлях до невеликих ролей у фільмах 1980-х років, як-от «Військові ігри» та «Природа».

Окрім ролей у фільмах Тарантіно (зокрема «Мерзенна вісімка» та «Одного разу в Голлівуді»), Медсен зіграв у таких помітних стрічках, як «Двері», «Тельма та Луїза» і «Донні Браско». Кінокритик Роджер Еберт високо оцінив гру Медсена у «Скажених псах», назвавши його «одним із відкриттів фільму» зі «справді загрозливою екранною присутністю».

Цікаво, що Майкл Медсен спочатку мав зіграти роль, яку виконав Джон Траволта в культовому фільмі Тарантіно «Кримінальне чтиво», але відмовився заради участі у фільмі Кевіна Костнера «Ваятт Ерп», про що згодом пошкодував.

Актор також озвучував персонажів у відеоіграх, як-от Grand Theft Auto III, серія Dishonored і Crime Boss: Rockay City. Медсен був одружений тричі і мав шістьох дітей, серед яких актор Крістіан Медсен.

Реклама

Нагадаємо, акторка Тетяна Шеліга померла 3 липня. В останні місяці свого життя артистка майже весь час марила і не вставала з ліжка.