Після 40 років ці зачіски можуть додати вам десяток років: відомий перукар назвав три поширені помилки

Жіноча зачіска / © pexels.com

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Неправильно підібраний колір волосся, надто коротка стрижка або туго затягнутий хвіст можуть зробити зовнішність старшою та підкреслити ознаки втоми. Відомий перукар Нік Вілліс розповів про найпоширеніші помилки у догляді за волоссям і виборі зачісок, яких особливо варто уникати після 40 років.

Про це пише видання Egeszseg Kalauz.

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Фахівець наголошує, що вік сам по собі не повинен диктувати жінкам вибір зачіски. Набагато важливіше враховувати зміни структури волосся, особливості обличчя та відтінок шкіри. Невдалий образ може зробити риси обличчя жорсткішими, підкреслити зморшки та темні кола під очима.

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Вибір надто темного волосся

Однією з найпоширеніших помилок є вибір занадто темного кольору волосся, особливо насиченого чорного відтінку.

За словами перукаря, різкий контраст між темним волоссям і шкірою обличчя може зробити помітнішими дрібні зморшки, темні кола під очима та нерівності шкіри. Замість того щоб освіжити зовнішність, така зачіска здатна надати обличчю втомленого та суворого вигляду.

Водночас це не означає, що після 40 років усім жінкам потрібно переходити на світлі відтінки або блонд. Головне — правильно підібрати колір відповідно до природного тону шкіри, щоб він гармонійно доповнював зовнішність.

Перехід на коротку стрижку

Ще одна поширена помилка — переконання, що після 40 років жінці обов’язково потрібно відмовитися від довгого волосся.

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Нік Вілліс наголошує, що жодних вікових правил щодо довжини зачіски не існує. Доглянуте довге волосся може виглядати не менш свіжо та привабливо, ніж коротка стрижка. Вдалим варіантом також може стати середня довжина, яка м’яко обрамляє обличчя.

Вирішальне значення має стан пасом. Сухе, тьмяне та посічене волосся виглядає неохайно незалежно від довжини, тому після 40 років особливо важливо приділяти увагу зволоженню та відновлювальному догляду.

Як зашкодить тугий хвіст

Не завжди виграшним рішенням є й надто туго зібране волосся. Ідеально зачесаний назад хвіст або пучок відкриває все обличчя, не залишаючи пасом, які могли б пом’якшити його риси.

У результаті зморшки та чіткі контури обличчя стають помітнішими, а волосся, яке з віком може втрачати густоту, привертає додаткову увагу.

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Крім естетичного ефекту, така звичка може мати й негативні наслідки для здоров’я волосся. Постійне натягування пасом створює навантаження на волосяні фолікули, спричиняючи ламкість і поступове порідіння волосся вздовж лінії росту.

Цей стан називається тракційною алопецією. Якщо волосся тривалий час перебуває під надмірним натягом, пошкодження фолікулів може стати незворотним.

Тому перукар радить частіше обирати вільніші зачіски — наприклад, недбало зібраний низький хвіст або м’який пучок із кількома пасмами біля обличчя.

Що робити із сивиною

Окремо фахівець звертає увагу на ставлення до сивого волосся. Останніми роками природна сивина перестала сприйматися виключно як ознака старіння, а сріблясті відтінки стали популярними навіть серед знаменитостей.

Однак важливо враховувати, що не кожен відтінок сірого однаково пасує до різних типів зовнішності. Рівномірний тьмяний сірий колір іноді може зробити обличчя блідішим і підкреслити втому.

Водночас це не привід обов’язково зафарбовувати сивину. Природні сріблясті пасма можуть виглядати дуже ефектно, особливо якщо зачіска має різні відтінки та природну глибину кольору.

Чому після 40 років волосся потребує іншого догляду

З віком волосся може ставати тоншим, сухішим і менш еластичним. Змінюється також цикл його росту. У жінок додатковим чинником стають гормональні перебудови під час менопаузи: зниження рівня естрогену може сприяти порідінню волосся та втраті його колишньої пружності.

Через це звичні засоби догляду, які добре працювали у 20–30 років, з часом можуть виявитися недостатньо ефективними.

Фахівці радять звертати увагу на зволоження, використовувати делікатні засоби та не зловживати гарячими приладами для укладання волосся.

Водночас не кожне випадіння волосся варто вважати природним наслідком старіння. Якщо воно починається раптово, відбувається дуже інтенсивно або окремими ділянками, необхідно звернутися до лікаря. Причиною можуть бути гормональні порушення, проблеми зі щитоподібною залозою, стрес або певні захворювання.

Нагадаємо, професійні перукарі назвали три тренди, від яких радять поступово відмовлятися. Серед них — різнокольорове фарбування, сріблясте волосся та блонд із сильно відрослими коренями. Причини цілком практичні: складний догляд, дорогі процедури та ризик пошкодження волосся.

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