Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1386
Час на прочитання
2 хв

Після 50 років відмовтеся лише від одного — і ваше життя наповниться щастям: порада мудреця

Яка найголовніша помилка абсолютно всіх людей: саме вона не дає насолоджуватися життям.

Віра Хмельницька
Яка найголовніша помилка усіх людей

Яка найголовніша помилка усіх людей / © Freepik

Чому поради Омара Хаяма актуальні саме для людей після 50 років

З віком людина починає інакше дивитися на життя: більше замислюється про його сенс, переглядає свої цінності та вчиться насолоджуватися простими речами. Перський поет і філософ Омар Хаям ще сотні років тому звертав увагу на те, що головна помилка всіх людей — нескінченний поспіх і гонитва за недосяжним.

Хаям підкреслював: коли ми постійно думаємо про майбутнє або шкодуємо про минуле, ми втрачаємо найцінніше — теперішній момент. Ці рядки його рубаї — нагадування про те, що щастя приховане у найпростіших речах: у дитячому сміхові, у тиші після молитви, у дощових краплях або легкому падінні снігу.

«Хто зрозумів життя — той більше не спішить,

Смакує кожну мить і споглядає,

Як спить дитя, як старець молитву шепотить,

Як дощ іде, і як сніжинка тане».

У чому секрет щастя після 50

Великий мудрець дав поради, що актуальні вже понад тисячу років — вони допоможуть кожному стати по-справжньому щасливим.

  • Відмовитися від поспіху. Саме він краде у нас радість теперішнього моменту.

  • Цінувати маленькі радості — усмішку перехожого, тепло сонця, спів пташок.

  • Жити тут і зараз. Не відкладати щастя на потім, а знаходити його у звичайних моментах.

  • Приділяти час близьким. Розмови з родиною та друзями важливіші за будь-які досягнення.

  • Плекати душевний спокій. Це набагато важливіше за гонитву за матеріальними благами.

