Чому поради Омара Хаяма актуальні саме для людей після 50 років

З віком людина починає інакше дивитися на життя: більше замислюється про його сенс, переглядає свої цінності та вчиться насолоджуватися простими речами. Перський поет і філософ Омар Хаям ще сотні років тому звертав увагу на те, що головна помилка всіх людей — нескінченний поспіх і гонитва за недосяжним.

Хаям підкреслював: коли ми постійно думаємо про майбутнє або шкодуємо про минуле, ми втрачаємо найцінніше — теперішній момент. Ці рядки його рубаї — нагадування про те, що щастя приховане у найпростіших речах: у дитячому сміхові, у тиші після молитви, у дощових краплях або легкому падінні снігу.

«Хто зрозумів життя — той більше не спішить,

Смакує кожну мить і споглядає,

Як спить дитя, як старець молитву шепотить,

Як дощ іде, і як сніжинка тане».

У чому секрет щастя після 50

Великий мудрець дав поради, що актуальні вже понад тисячу років — вони допоможуть кожному стати по-справжньому щасливим.

