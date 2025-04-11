Після морозів обробіть цим сад: що радять зробити спеціалісти, щоб врятувати урожай

Сад після морозів: як врятувати

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Весняні заморозки в Україні, які цьогоріч трапилися у квітні, становлять серйозну загрозу для майбутнього врожаю плодових культур. Різке зниження температури до мінусових значень здатне пошкодити квіти та молоді зав’язі, що безпосередньо впливає на кількість та якість плодів. Залежно від інтенсивності та тривалості морозів, а також від фази розвитку рослин, наслідки можуть варіюватися від незначних пошкоджень до повної втрати врожаю певних культур. Садівникам в цей період слід уважно стежити за прогнозами погоди та вживати превентивних заходів для захисту своїх насаджень, таких як димування, укриття або дощування, щоб мінімізувати негативний вплив низьких температур.

Що робити, щоб допомогти саду відновитися після стресу, спричиненого низькими температурами, радять фахівці. Щоб врятувати сад після морозів, вони радять обробити його стимуляторами росту, які допоможуть деревам швидше відновитися та зміцніти.

Які стимулятори росту реклмендують для обробки саду після морозів.

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Чотири ефективні препарати для захисту саду після морозів

«Мегафол» – це біостимулятор росту, який допомагає рослинам подолати стресові стани, спричинені не лише заморозками, але й екстремальними температурами, градом, посухою та іншими несприятливими факторами. Він нормалізує ріст та покращує якісні показники рослин. Бурштинова кислота — універсальний біостимулятор росту та розвитку рослин. Вона позитивно впливає на рослину в цілому, посилюючи та стимулюючи загальний стан і процеси всередині неї. Обробка рослин бурштиновою кислотою підвищує фотосинтез, активізує поглинання корисних речовин з ґрунту, зміцнює імунітет та сприяє запиленню. «Епін-екстра» — регулятор та адаптоген широкого спектра дії, що має сильну антистресову дію. Він допомагає рослинам адаптуватися до несприятливих умов та підвищує їхню стійкість до хвороб. "Циркон» — природний регулятор росту, який отримують з лікарської рослини ехінацеї пурпурової. Він стимулює проростання насіння, ріст коренів і вегетативної маси, покращує запилення і плодоутворення, мобілізує імунітет та підвищує природну стійкість до посухи. Дія препарату полягає в активації фітогормонів, регулюванні їхнього синтезу та балансу в рослині.

Фахівці наголошують на важливості обробки дерев одним із цих препаратів після морозів для збільшення майбутнього врожаю.

Інші корисні поради для догляду за садом після морозів

Окрім використання стимуляторів росту, важливо забезпечити достатній полив дерев, особливо якщо після морозів настала посуха.

Ретельно огляньте дерева на наявність пошкоджень, спричинених морозом, та обріжте пошкоджені гілки.

Підживіть дерева добривами, щоб допомогти їм відновитися та забезпечити необхідними поживними речовинами для росту та плодоношення.

Захистіть дерева від шкідників та хвороб, які можуть активізуватися після стресу, спричиненого морозами.