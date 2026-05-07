Чим підживити дині й кавуни

Дині та кавуни потребують правильного підживлення вже з перших тижнів після сходження. Саме у цей період формується коренева система, від якої залежить подальше зростання рослини, розмір плодів і їх солодкість. Багато городників припускаються помилки, використовуючи лише воду або надто слабкі добрива. Насправді існує простий домашній розчин, який допомагає баштанним культурам швидко набирати силу, активно рости і формувати великі солодкі плоди.

Чому підживлення баштанних після сходження таке важливе

Після появи перших сходів дині й кавуни починають активно витрачати поживні речовини з ґрунту. Якщо у цей момент рослинам бракує калію, азоту чи мікроелементів, вони ростуть повільно, а плоди в майбутньому можуть бути дрібними й несолодкими. Саме тому важливо підтримати рослини натуральним і безпечним підживленням.

Деревна зола

Одним із найефективніших підживлень для динь і кавунів вважається розчин деревної золи. Вона містить калій, фосфор і кальцій, які допомагають рослинам швидше зміцнювати коріння і накопичувати цукри у плодах. Саме калій безпосередньо впливає на солодкість кавунів і динь.

Для приготування розчину потрібно взяти 1 склянку просіяної деревної золи на 10 літрів теплої води. Суміш добре перемішують і залишають настоюватися на кілька годин. Після цього рослини поливають під корінь, використовуючи приблизно 0,5 літра розчину на кожен кущ.

Настій бананової шкірки

Ще одним корисним засобом є настій бананової шкірки. Він містить велику кількість калію, який стимулює зростання рослин і покращує смак майбутніх плодів. Таке підживлення особливо корисне у період активного наростання зеленої маси.

Для приготування кілька бананових шкірок заливають 3 літрами води і залишають настоюватися на 2 дні. Потім рідину проціджують і використовують для поливу.

Розчин йоду

Досвідчені городники також використовують слабкий розчин йоду. Він допомагає зміцнити рослини і підвищує їхню стійкість до хвороб. Крім того, таке підживлення позитивно впливає на загальний розвиток баштанних культур.

У 10 літрах води розчиняють 3 краплі йоду і обережно поливають рослини під корінь не частіше одного разу на два тижні.

Як правильно підживлювати дині й кавуни

Усі домашні розчини варто вносити лише у вологий ґрунт, щоб не пошкодити коріння культур. Найкраще робити це у вечірній час або в похмуру погоду. Також важливо не перевищувати концентрацію добрив, адже надлишок поживних речовин може нашкодити рослинам.

