ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
2 хв

Після сходження підживіть дині й кавуни цим розчином — і вони виростуть гігантськими й солодкими

Завдяки простим домашнім засобам можна отримати справді щедрий урожай без дорогих добрив.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Чим підживити дині й кавуни

Чим підживити дині й кавуни / © Freepik

Дині та кавуни потребують правильного підживлення вже з перших тижнів після сходження. Саме у цей період формується коренева система, від якої залежить подальше зростання рослини, розмір плодів і їх солодкість. Багато городників припускаються помилки, використовуючи лише воду або надто слабкі добрива. Насправді існує простий домашній розчин, який допомагає баштанним культурам швидко набирати силу, активно рости і формувати великі солодкі плоди.

Чому підживлення баштанних після сходження таке важливе

Після появи перших сходів дині й кавуни починають активно витрачати поживні речовини з ґрунту. Якщо у цей момент рослинам бракує калію, азоту чи мікроелементів, вони ростуть повільно, а плоди в майбутньому можуть бути дрібними й несолодкими. Саме тому важливо підтримати рослини натуральним і безпечним підживленням.

Деревна зола

Одним із найефективніших підживлень для динь і кавунів вважається розчин деревної золи. Вона містить калій, фосфор і кальцій, які допомагають рослинам швидше зміцнювати коріння і накопичувати цукри у плодах. Саме калій безпосередньо впливає на солодкість кавунів і динь.

Для приготування розчину потрібно взяти 1 склянку просіяної деревної золи на 10 літрів теплої води. Суміш добре перемішують і залишають настоюватися на кілька годин. Після цього рослини поливають під корінь, використовуючи приблизно 0,5 літра розчину на кожен кущ.

Настій бананової шкірки

Ще одним корисним засобом є настій бананової шкірки. Він містить велику кількість калію, який стимулює зростання рослин і покращує смак майбутніх плодів. Таке підживлення особливо корисне у період активного наростання зеленої маси.

Для приготування кілька бананових шкірок заливають 3 літрами води і залишають настоюватися на 2 дні. Потім рідину проціджують і використовують для поливу.

Розчин йоду

Досвідчені городники також використовують слабкий розчин йоду. Він допомагає зміцнити рослини і підвищує їхню стійкість до хвороб. Крім того, таке підживлення позитивно впливає на загальний розвиток баштанних культур.

У 10 літрах води розчиняють 3 краплі йоду і обережно поливають рослини під корінь не частіше одного разу на два тижні.

Як правильно підживлювати дині й кавуни

Усі домашні розчини варто вносити лише у вологий ґрунт, щоб не пошкодити коріння культур. Найкраще робити це у вечірній час або в похмуру погоду. Також важливо не перевищувати концентрацію добрив, адже надлишок поживних речовин може нашкодити рослинам.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie