Як відновити виснажений ґрунт на городі / © Фото з відкритих джерел

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Після інтенсивного сезону земля на грядках втрачає всі поживні речовини та ущільнюється. Багато хто вирішує проблему дорогими хімічними добривами, однак досвідчені господарі знайшли простий та ефективний продукт для підживлення. Це звичайна вівсяна крупа. Такий метод відновлення родючості ґрунту може стати справжнім порятунком. Все, що потрібно зробити, це просто посипати грядки вівсянкою після збирання врожаю.

Чому саме вівсянка працює як добриво

Вівсяна крупа — не просто продукт харчування, а цінне органічне джерело енергії для ґрунтових мікроорганізмів. Потрапляючи у вологу землю, вона поступово розкладається, збагачуючи ґрунт:

органічною речовиною, яка покращує його структуру;

амінокислотами, що стимулюють ріст корисних мікроорганізмів;

мінералами — калієм, фосфором і магнієм;

речовинами, які затримують вологу та покращують аерацію.

У результаті навіть піщаний і бідний ґрунт поступово перетворюється на справжній чорнозем.

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Як використовувати вівсянку для оновлення землі на грядках

1. Після збирання врожаю розпушіть землю.

2. Рівномірно посипте ділянку вівсяною крупою, приблизно 1 склянка на 1 м².

3. Злегка загорніть крупу в ґрунт сапою чи граблями.

4. Можна накрити грядки мульчою, щоб утримати вологу всередині.

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5. До весни вівсянка розкладеться, а ґрунт отримає потужне підживлення.