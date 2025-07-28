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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Після збирання врожаю посипте грядки цією крупою — і виснажена земля перетвориться на чорнозем

Цей копійчаний продукт допоможе відновити родючість ґрунту, до весни він стане пухким і поживним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як відновити виснажений ґрунт на городі

Як відновити виснажений ґрунт на городі / © Фото з відкритих джерел

Після інтенсивного сезону земля на грядках втрачає всі поживні речовини та ущільнюється. Багато хто вирішує проблему дорогими хімічними добривами, однак досвідчені господарі знайшли простий та ефективний продукт для підживлення. Це звичайна вівсяна крупа. Такий метод відновлення родючості ґрунту може стати справжнім порятунком. Все, що потрібно зробити, це просто посипати грядки вівсянкою після збирання врожаю.

Чому саме вівсянка працює як добриво

Вівсяна крупа — не просто продукт харчування, а цінне органічне джерело енергії для ґрунтових мікроорганізмів. Потрапляючи у вологу землю, вона поступово розкладається, збагачуючи ґрунт:

  • органічною речовиною, яка покращує його структуру;

  • амінокислотами, що стимулюють ріст корисних мікроорганізмів;

  • мінералами — калієм, фосфором і магнієм;

  • речовинами, які затримують вологу та покращують аерацію.

У результаті навіть піщаний і бідний ґрунт поступово перетворюється на справжній чорнозем.

Як використовувати вівсянку для оновлення землі на грядках

1. Після збирання врожаю розпушіть землю.

2. Рівномірно посипте ділянку вівсяною крупою, приблизно 1 склянка на 1 м².

3. Злегка загорніть крупу в ґрунт сапою чи граблями.

4. Можна накрити грядки мульчою, щоб утримати вологу всередині.

5. До весни вівсянка розкладеться, а ґрунт отримає потужне підживлення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
288
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