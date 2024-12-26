Після 50 варто зробити ці п’ять речей – і друга половина життя буде щасливою: поради мудреця

Омар Хаям – великий перський поет, філософ, математик та астроном, чиї короткі, але змістовні чотиривірші завоювали визнання в усьому світі.
Незважаючи на те, що Омар Хаям жив майже десять століть тому, його творчий спадок досі надихає людей шукати відповіді на одвічні запитання про сенс буття і щастя. Ця тема особливо актуальна для тих, хто перетнув 50-річний рубіж і починає замислюватися, як найкраще прожити другу половину свого життя. Розповідаємо, як великий мудрець рекомендує жити після 50, щоб почуватися щасливими.
Як жити після 50, щоб почуватися по-справжньому щасливими: поради мудреця
- Життя варто брати у свої руки. Не можна сподіватися на когось чи на милість небес, наша доля залежить лише від наших зусиль.
- Не чіпляйтеся за людей, які йдуть з вашого життя. Краще відпустити їх, щоб натомість прийшли ті, які любитимуть і цінуватимуть вас по-справжньому.
- Необхідно забути про минулі помилки та промахи. Краще пам’ятати про свій досвід від них, щоб у майбутньому застосувати його собі на користь.
- Не варто турбуватися про майбутнє. Його не можна контролювати, навіть чаклуни не здатні передбачити, що з нами буде завтра. Тому не витрачайте свій дорогоцінний час і сили на тривоги.
- Намагайтеся жити сьогоднішнім днем, вчорашній уже в минулому, а завтрашній може не настати. Уміння насолоджуватися сьогоденням – це важливий крок до щасливого наповненого життя.
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