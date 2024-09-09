Після пильного літа: як помити вікна, щоб вони залишалися чистими максимально довго

Чисті вікна часто називають ознакою відповідальної господині. Однак, дуже важко підтримувати їх в чистоті після пильного спекотного літа.

Звичайно, ви можете придбати і хімічні засоби, однак під руками завжди є компоненти, які допоможуть зробити вікна чистими надовго. Рецепт одного з таких народних засобі доволі простий.

Вікна блищатимуть якнайдовше, якщо ви візьмете кондиціонер для білизни та марганцівку. Так мили вікна від пилу ще в далекому минулому.

Вам потрібно взяти один ковпачок кондиціонеру для білизни і дуже трішки марганцівки. Вистачить буквально на кінчику ножа, щоб засіб зафарбувався в світлий рожевий відтінок.

Тоді розчиніть кондиціонер і марганцівку в теплій воді. Помийте вікна так, як зазвичай, використовуючи такий саморобний розчин. Потім додатково промийте чистою водою і витріть насухо.

Фахівці кажуть, що після використання цього засобу не тільки відмивається будь-який бруд, але й додатково дезінфікується поверхня скла. Тепер на ваших вікнах не буде осідати пил, а після навіть затяжних дощів не формуватимуться патьоки.

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