Після яких культур не можна садити озимий часник, де родитиме найкраще

Якщо правильно посадити озимий часник, то можна і хороший урожай отримати, і звільнити дорогоцінний час навесні.

Озимий часник дасть великий урожай, якщо його посадити там, де він добре ростиме. Адже після деяких культур овоч погано росте і часто хворіє. А ще, вкрай важливо підготувати посівний матеріал, він повинен бути якісним. Бо один гнилий зубочок може згубити усю грядку. Розповідаємо, де не варто садити часник, а на яких ділянках він ростиме найкраще, як правильно підготувати посівний матеріал.

Після яких овочів не можна садити озимий часник

Після часнику. Часник не можна садити два роки поспіль на тій самій ділянці. Бо його попередник вже виснажив ґрунт, тому наступний буде дрібним та несмачним.

Часник не можна садити два роки поспіль на тій самій ділянці. Бо його попередник вже виснажив ґрунт, тому наступний буде дрібним та несмачним. Після коренеплодів. За правилами сівозміни на ділянках після картоплі, буряків, цибулі чи моркви можна висаджувати ті культури, які дають плоди над землею.

За правилами сівозміни на ділянках після картоплі, буряків, цибулі чи моркви можна висаджувати ті культури, які дають плоди над землею. Після зелені та пряних трав. Не можна садити часник після петрушки, кропу, базиліку, розмарину, чебрецю тощо. Ці трави залишають після себе у ґрунті ефірні олії та сліди хімічних сполук, які негативно впливатимуть на часник.

Не можна садити часник після петрушки, кропу, базиліку, розмарину, чебрецю тощо. Ці трави залишають після себе у ґрунті ефірні олії та сліди хімічних сполук, які негативно впливатимуть на часник. Після томатів, перцю та баклажанів. Часник на цих грядках ростиме погано і хворітиме, так як ці культури забирають з ґрунту багато поживних речовин, які йому потрібні.

Часник на цих грядках ростиме погано і хворітиме, так як ці культури забирають з ґрунту багато поживних речовин, які йому потрібні. Після внесення гною. На такій ділянці часник буде хворіти на грибок, або взагалі може згоріти через те, що гній почне перепрівати і виділятиме тепло.

Де найкраще садити озимий часник

Часник добре ростиме і дасть великий урожай, якщо його посадити після патисонів, кабачків, гарбузів, капусти й огірків.

Культура любить сонячні ділянки, які добре прогріваються. У півтіні можна садити овоч лише для того, щоб їсти його раннім. Якщо ви хочете отримати зі своєї грядки великі головки, то краще садити його там, де багато світла.

Для висаджування озимого часнику ґрунт варто підготувати заздалегідь. Земля має бути пухкою та добре пропускати вологу, бо часник не любить застою води. Найкращим для овоча буде нейтральний чи слабокислий ґрунт. Також підійдуть супіски та суглинки, на кислому ґрунті часник росте погано.

Як підготувати озимий часник до висаджування

Посадковий матеріал має бути чистим та якісним. Бо один хворий чи гнилий зубок може згубити усю грядку. Головки до осені треба зберігати цілими, зубочки відділяються перед самим висаджуванням.

Перед посадкою зубці необхідно обробити протруйником. Така обробка захистить часник від патогенних мікроорганізмів у ґрунті. А придбаний посадковий матеріал потрібно обробити, щоб не принести на свою ділянку чужі хвороби та шкідників.

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