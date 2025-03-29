- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Пісне печиво з кількох інгредієнтів: рецепт, що здивує простою приготування
Печиво готується надзвичайно швидко.
Піст триває. Протягом цього періоду хочеться їсти не лише поживно, а й смачно. Зокрема, ласувати солодощами.
ТСН.ua підготував рецепт пісного печива від переможниці "МастерШеф" Аліни Бурик.
Інгредієнти
250 г вівсяних пластівців
20 г кокосової стружки
2 банани
2 ст. л. меду - 2 ст.л.
1 ч.л. кориці
Приготування
Вівсяні пластівців перебиваємо блендером або подрібнюємо качалкою. Банан розминаємо вилкою, додаємо кокосову стружку.
Добре перемішуємо усі інгредієнти та залишаємо на 10 хвилин.
Формуємо печиво та випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 15-20 хвилин.