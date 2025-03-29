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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Пісне печиво з кількох інгредієнтів: рецепт, що здивує простою приготування

Печиво готується надзвичайно швидко.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вівсяне пісне печиво.

Вівсяне пісне печиво.

Піст триває. Протягом цього періоду хочеться їсти не лише поживно, а й смачно. Зокрема, ласувати солодощами.

ТСН.ua підготував рецепт пісного печива від переможниці "МастерШеф" Аліни Бурик.

Інгредієнти

  • 250 г вівсяних пластівців

  • 20 г кокосової стружки

  • 2 банани

  • 2 ст. л. меду - 2 ст.л.

  • 1 ч.л. кориці

  • Приготування

  1. Вівсяні пластівців перебиваємо блендером або подрібнюємо качалкою. Банан розминаємо вилкою, додаємо кокосову стружку.

  2. Добре перемішуємо усі інгредієнти та залишаємо на 10 хвилин.

  3. Формуємо печиво та випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 15-20 хвилин.

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