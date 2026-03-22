Без яєць, молока і масла: п'ять пісних, але дуже смачних сніданків

Вівсянка / © unsplash.com

Великий піст — не привід відмовлятися від ситного та смачного сніданку. Навпаки, це чудова нагода урізноманітнити ранок легкими та корисними стравами без м’яса та продуктів тваринного походження.

ТСН.ua підготував варіанти п’яти простих, але корисних пісних сніданків.

Вівсянка з фруктами та горіхами

Інгредієнти:

½ склянки вівсяних пластівців

1 склянка води або рослинного молока

банан або яблуко

жменя горіхів

мед (за бажанням)

Приготування

Залийте пластівці водою та варіть 5–7 хвилин. Додайте нарізані фрукти, горіхи та мед.

Тости з авокадо і помідорами

Інгредієнти:

2 скибки хліба

1 авокадо

1 помідор

лимонний сік

сіль, перець

Приготування

Підсушіть хліб у тостері або на сухій сковороді. Авокадо розімніть виделкою, додайте лимонний сік і спеції. Намажте на тост і викладіть порізаний кружальцями помідор.

Млинці

Інгредієнти:

1 склянка борошна

1 склянка теплої води

1 ст. л. олії

дрібка солі

Приготування

Змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Якщо хочете зробити млинці солодкими - додайте одну-дві столові ложки цукру, якщо солоними - додайте солі за смаком. Смажте млинці на добре розігрітій сковороді.

Солодкі млинці можна подавати з варенням, ягодами або медом. Солоні - з хумосом, пісним песто чи іншими соусами.

Бананові оладки

Інгредієнти:

1 великий стиглий банан

4–5 ст. л. рисового борошна

½ ч. л. розпушувача

2–3 ст. л. води

Приготування

Розімніть банан у пюре. Додайте борошно, розпушувач і трохи води. Смажте оладки на мінімальній кількості олії до золотистої скоринки.

Кіноа з сухофруктами та горіхами

Інгредієнти:

•½ склянки відвареної кіноа

родзинки або курага

улюблені горіхи

1 ч. л. меду

кілька крапель лимонного соку

Приготування

Змішайте теплу кіноа з подрібненими сухофруктами та горіхами. Додайте мед і лимонний сік.

