Пюре буде значно смачнішим, якщо ви припинете додавати масло: замість нього використовуйте дещо інше

Чим можна замінити масло в картопляному пюре / © unsplash.com

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Про це розповіли у виданні Express.

Картопляне пюре іноді виходить надто густим і з грудочками, якщо приготовати його неправильно. Зазвичай до картоплі додають вершкове масло, щоб зробити його ніжнішим, проте це суттєво підвищує калорійність і може зіпсувати текстуру, зробивши її клейкою чи тягучою.

Кеті, кулінарка та засновниця Wholefood Soulfood Kitchen, поділилася простішим способом зробити пюре легшим і пухкішим, не втрачаючи смаку. Виявляється, до нього слід додати оливкову олію.

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Завдяки оливковій олії пюре отримує оксамитову текстуру та справді смачний, землистий присмак.

Хоч це може здатися незвичним, але оливкова олія значно покращує текстуру пюре, оскільки не обтяжує картоплю — завдяки цьому страва виходить ніжнішою та повітрянішою.

Однак головна причина використовувати оливкову олію — її багатий вміст корисних жирів, що робить її чудовим варіантом для тих, хто прагне здоровішого харчування, але все ще хоче смачного пюре.

Цей простий рецепт робить картопляне пюре легшим, водночас покращуючи його текстуру й смак, а найкраще те, що для приготування потрібно лише три інгредієнти й мінімум зусиль.

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