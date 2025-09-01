- Дата публікації
Пів чайної ложки у фарш — і котлети виходять пухкими й соковитими: секретний трюк наших бабусь
Кожна господиня хоче, щоб її котлети були ніжними, соковитими і просто танули в роті. Та, на жаль, часто ситуація зовсім інша, після смаження вони стають сухими й жорсткими. Однак, ваші котлетки будуть найсмачнішими у світі, якщо ви додасте цей копійчаний продукт.
Як приготувати пухкі та ніжні котлети: кулінарна хитрість, про яку мало хто знає
Головний інгредієнт найсмачніших пухких котлет — це звичайна харчова сода. Вона не лише робить фарш пухким, а й допомагає м’ясу ставати значно ніжнішим.
Підготуйте фарш. Добре вимісіть м’ясну масу, адже саме від цього залежить текстура готових котлет. Додайте щіпку соди, приблизно пів чайної ложки, — це головний секрет м’якості страви.
Додайте масло та цибулю. Заморожене вершкове масло натріть на дрібній тертці прямо у фарш. Воно зробить котлети соковитішими. Цибулю також краще натерти, а не різати, тоді вона рівномірно розподілиться й не буде відчуватися шматочками.
Дайте фаршу відпочити. Поставте його в холодильник на пів години, за цей час сода подіє на м’ясо і зробить його ніжним та пухким.
Формуйте й обсмажуйте. Сформуйте котлети бажаного розміру та смажте на середньому вогні до готовності. Важливо не поспішати й не робити надто сильний вогонь, щоб котлети рівномірно просмажилися.
Які ще корисні поради, щоб котлети вийшли смачними
Не варто додавати у фарш хліб чи яйця, вони роблять котлети щільними та менш соковитими.
Поєднання соди, масла та цибулі забезпечує ідеальну м’якість і приємний смак.
Якщо дати фаршу настоятися, результат буде значно кращим.
Якщо дотримуватиметесь цих простих порад, ваші котлети завжди виходитимуть ніжними й апетитними.