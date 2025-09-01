Кожна господиня хоче, щоб її котлети були ніжними, соковитими і просто танули в роті. Та, на жаль, часто ситуація зовсім інша, після смаження вони стають сухими й жорсткими. Однак, ваші котлетки будуть найсмачнішими у світі, якщо ви додасте цей копійчаний продукт.