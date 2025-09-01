ТСН у соціальних мережах

Пів чайної ложки у фарш — і котлети виходять пухкими й соковитими: секретний трюк наших бабусь

Кожна господиня хоче, щоб її котлети були ніжними, соковитими і просто танули в роті. Та, на жаль, часто ситуація зовсім інша, після смаження вони стають сухими й жорсткими. Однак, ваші котлетки будуть найсмачнішими у світі, якщо ви додасте цей копійчаний продукт.

Віра Хмельницька
Як приготувати пухкі та соковиті котлети

Як приготувати пухкі та ніжні котлети: кулінарна хитрість, про яку мало хто знає

Головний інгредієнт найсмачніших пухких котлет — це звичайна харчова сода. Вона не лише робить фарш пухким, а й допомагає м’ясу ставати значно ніжнішим.

  1. Підготуйте фарш. Добре вимісіть м’ясну масу, адже саме від цього залежить текстура готових котлет. Додайте щіпку соди, приблизно пів чайної ложки, — це головний секрет м’якості страви.

  2. Додайте масло та цибулю. Заморожене вершкове масло натріть на дрібній тертці прямо у фарш. Воно зробить котлети соковитішими. Цибулю також краще натерти, а не різати, тоді вона рівномірно розподілиться й не буде відчуватися шматочками.

  3. Дайте фаршу відпочити. Поставте його в холодильник на пів години, за цей час сода подіє на м’ясо і зробить його ніжним та пухким.

  4. Формуйте й обсмажуйте. Сформуйте котлети бажаного розміру та смажте на середньому вогні до готовності. Важливо не поспішати й не робити надто сильний вогонь, щоб котлети рівномірно просмажилися.

Які ще корисні поради, щоб котлети вийшли смачними

  • Не варто додавати у фарш хліб чи яйця, вони роблять котлети щільними та менш соковитими.

  • Поєднання соди, масла та цибулі забезпечує ідеальну м’якість і приємний смак.

  • Якщо дати фаршу настоятися, результат буде значно кращим.

  • Якщо дотримуватиметесь цих простих порад, ваші котлети завжди виходитимуть ніжними й апетитними.

