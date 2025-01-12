Пів склянки в унітаз – і від нальоту, іржі, сечового каменю не залишиться й сліду

Якщо жодні хімічні засоби не допомагають позбутися нальоту й іржі на унітазі, варто застосувати народний метод. Такий спосіб в рази дешевший, однак не менш ефективний. До того ж, не шкодить здоров’ю та навколишньому середовищу. Для цього вам знадобиться 180 грамів соди та пів склянки оцту. Сода – прекрасний абразивний засіб, який видалить наліт, не пошкоджуючи емаль. Оцет – це природний очищувач із антибактеріальними властивостями, що на відмінно розчиняє сечовий камінь та інші в’їдливі забруднення.

Як відчистити унітаз від вапняного нальоту й іржі: покрокова інструкція

Підготовка. Треба вимити унітаз і злити воду, щоб він був сухим. Це дасть змогу соді й оцту краще взаємодіяти з його поверхнею. Сода. Насипте соду в унітаз, рівномірно розподіляючи по всій внутрішній поверхні. Для кращого розподілу можна використовувати губку або невелику щітку. Оцет. Обережно полийте соду оцтом, будьте готові до великої кількості піни. Сода почне шипіти і пінитися, це явище свідчить про початок хімічної реакції, яка ефективно чистить забруднення. Час дії засобу. Залиште суміш в унітазі на пів години. Що довше сода й оцет будуть взаємодіяти з нальотом, то ефективнішим буде результат. Якщо забруднення дуже старі, можна залишити суміш на кілька годин. Фінальне чищення. Після того, як засіб відпрацює, візьміть щітку для унітазу і ретельно потріть усі поверхні. Зверніть особливу увагу на місця скупчення нальоту під обідком і на внутрішньому боці. Потім просто змийте декілька разів – і бездоганна чистота сантехніки гарантована.

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