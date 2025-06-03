ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

Пів години — і жовтого нальоту в унітазі як не було: дієвий порошок з доступних інгредієнтів

На унітазі з часом з’являється жовтий наліт, але з ним можна ефективно боротися з допомогою підручних засобів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як вивести жовтий наліт з унітазу за пів години

Як вивести жовтий наліт з унітазу за пів години / © Pixabay

Найпростіший спосіб почистити унітаз, щоб він знову сяяв і був білосніжним, це залити його теплою водою (це важливо! Не повинен бути окріп) на деякий час, а потім провести прості дії.

Після цього засипте внутрішні стінки унітазу харчовою содою так, щоб вона повністю їх покрила. Пам’ятайте, що її потрібно буде багато. Зачекайте всього 30 хвилин — унітаз засяє чистотою.

Щоб сода почала діяти сильніше, через півгодини полийте стінки столовий оцтом, не розбавляючи його водою. Шипіння і бульбашки вкажуть вам, що засоби діють і борються з брудом. Завершальним етапом протріть стінки грубою щіткою, щоб стерти наліт.

Не забудьте натиснути кнопку зливання, щоб вода з бачка сполоснула стінки унітазу всередині. Ідеальна чистота, блиск і свіжість гарантовані.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie