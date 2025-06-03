Як вивести жовтий наліт з унітазу за пів години / © Pixabay

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Найпростіший спосіб почистити унітаз, щоб він знову сяяв і був білосніжним, це залити його теплою водою (це важливо! Не повинен бути окріп) на деякий час, а потім провести прості дії.

Після цього засипте внутрішні стінки унітазу харчовою содою так, щоб вона повністю їх покрила. Пам’ятайте, що її потрібно буде багато. Зачекайте всього 30 хвилин — унітаз засяє чистотою.

Щоб сода почала діяти сильніше, через півгодини полийте стінки столовий оцтом, не розбавляючи його водою. Шипіння і бульбашки вкажуть вам, що засоби діють і борються з брудом. Завершальним етапом протріть стінки грубою щіткою, щоб стерти наліт.

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Не забудьте натиснути кнопку зливання, щоб вода з бачка сполоснула стінки унітазу всередині. Ідеальна чистота, блиск і свіжість гарантовані.