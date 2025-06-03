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Пів години — і жовтого нальоту в унітазі як не було: дієвий порошок з доступних інгредієнтів
На унітазі з часом з’являється жовтий наліт, але з ним можна ефективно боротися з допомогою підручних засобів.
Найпростіший спосіб почистити унітаз, щоб він знову сяяв і був білосніжним, це залити його теплою водою (це важливо! Не повинен бути окріп) на деякий час, а потім провести прості дії.
Після цього засипте внутрішні стінки унітазу харчовою содою так, щоб вона повністю їх покрила. Пам’ятайте, що її потрібно буде багато. Зачекайте всього 30 хвилин — унітаз засяє чистотою.
Щоб сода почала діяти сильніше, через півгодини полийте стінки столовий оцтом, не розбавляючи його водою. Шипіння і бульбашки вкажуть вам, що засоби діють і борються з брудом. Завершальним етапом протріть стінки грубою щіткою, щоб стерти наліт.
Не забудьте натиснути кнопку зливання, щоб вода з бачка сполоснула стінки унітазу всередині. Ідеальна чистота, блиск і свіжість гарантовані.