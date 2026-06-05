Півонії у вазі стоятимуть вдвічі довше: секретний трюк

Півонії / © Pixabay

Реклама

Півонії є чудовими квітами, однак їхній сезон є дуже коротким, тому дуже важливо максимально його використати. Півонії за своєю природою мають коротший термін життя у вазі порівняно з іншими квітами, а саме близько р’яти днів, але за умови належного догляду ви можете подовжити їхню свіжість.

Про це пише Wprost Dom.

Що треба зробити

Зрізані квіти не варто одразу ставити у воду. У півоній товсті й м’ясисті стебла з великою кількістю соку, тому після зрізання там одразу утворюються мікрозасмічення, що перешкоджають поглинання води.

Реклама

Спочатку треба зрізати стебла під кутом й загорнути квіти в папір. Тоді у високу ємність потрібно налити 3 сантиметри окропу й залишити півонії в ньому на 15 хвилин.

Папір захистить пелюстки від гарячої пари, тому він обов’язковий. Після зазначеного часу потрібно ще раз обрізати кінчики стебел вже трохи вище тієї точки, яка була занурена в окріп.

Лише після цієї процедури їх можна ставити у прохолодну воду. Завдяки такому трюку квіти простоять не декілька дні, а тиждень чи навіть ще довше.

Раніше ми писали про те, як доглядати півонії. Більше про це читайте у новині.

Реклама

Новини партнерів