Пізніше пожалкуєте: цей посуд в жодному разі не можна мити в посудомийній машині

Ці 15 видів посуду в жодному разі не можна класти в посудомийну машину. Ретельно вивчіть перелік, щоб нічого не зіпсувати.

Багато українців вже не може уявити своє життя без посудомийної машини. Однак, слід запам'ятати, що далеко не весь посуд можна в ній мити. Дуже важливо вивчити всі нюанси, щоб заощадити час і не завдати своїй кухні непоправної шкоди.

Чавунний посуд

Чавун в жодному разі не можна мити в посудомийній машині. Щоб на чавуні з'явилася антипригарна поверхня потрібен час, а мийні засоби, які використовуються під час очищення, видаляють її, роблячи посуд вразливим для появи іржі. Неабразивні губки та проста вода — ось найкращі засоби, щоб чистити подібні предмети.

Алюмінієвий посуд

В посудомийній машині використовується гаряча вода, а вона залишить на алюмінієвій посуді плями. Через агресивні мийні засоби вони ще й потьмяніють. Навіть якщо вам не важливий зовнішній вигляд алюмінієвого посуду, класти його до посудомийної машини не варто, тому що він може залишити темні плями ще й на сусідніх предметах. Деякий посуд з нержавійної сталі можна мити у посудомийній машині, але тут потрібно завжди читати інструкцію від виробника.

Предмети з олова, бронзи, латуні

Під час очищення ці предмети можуть покритися вм'ятинами, знебарвитися. Їх зовнішній вигляд збереже лише ручне миття.

Свинцевий кришталь

Деякі види свинцевого кришталю можуть покриватися плямками і ставати каламутними після кількох промивань. Щоб зберегти кришталь чистим, завжди дотримуйтесь інструкцій від виробника.

Порцеляна з металевим декором

Хоча більшість порцеляни можна без проблем мити в посудомийній машині, варто мати на увазі, що такий посуд може тріснути, якщо випадково вдариться об інші предмети під час циклу миття. Тому важливо завантажувати машину обережно. Існує ще одне правило, якщо на порцеляновому посуді є металевий декор, мити його можна лише вручну.

Дерев'яний посуд

Через гарячу воду в посудомийній машині дерев'яний посуд може деформуватися чи навіть розколотися. Навіть якщо на предметі є лише дерев'яні деталі, наприклад, ручки, його слід мити руками.

Акриловий посуд

Через агресивні мийні засоби та гарячу воду акрилові тарілки можуть пошкоджуватися, на них виникатимуть мікротріщини, які негативно впливатимуть на ваше здоров'я. Також принт, що на них надрукований, може змиватися.

Пластик, якщо немає позначки "можна мити в посудомийній машині"

Предмети, на яких така позначка є, можна розміщувати тільки в верхній частині посудомийної машини, щоб нагрівальний елемент не міг їх розплавити або деформувати.

Сковорідки з антипригарним покриттям

Чи можна мити в посудомийній машині сковороди з антипригарним покриттям? Якщо виробник не вказав, що можна, тоді робити це категорично заборонено. Антипригарне покриття може руйнуватися у процесі миття, відшаруватися з часом під час приготування їжі, потрапити у ваші страви і викликати проблеми зі здоров'ям.

Дорожні чашки та термоси

Проблема полягає в тому, що гаряча вода може пошкодити вакуумні затвори, а тому подібні предмети краще мити руками.

Кришка скороварки

Дрібні частини їжі чи мийні засоби можуть потрапляти до регуляторів та запобіжних клапанів, накопичуватися там, а потім пошкоджувати деталі. Тому кришки скороварок, каструлі від них і прокладки краще мити руками в теплій мильній воді, а потім ще й просушувати.

Гострі ножі

Дійсно через часте миття в посудомийній машині гострі ножі можуть затупитися, тому їх краще мити руками, навіть якщо виробник вказує, що предмет підходить для іншого. Також враховуйте, що ви можете порізатися, завантажуючи і розвантажуючи посудомийну машину, а високі температури можуть навіть розплавити клей, який скріплює лезо з порожнистою ручкою.

Столові прибори золотистого відтінку

Срібло найчастіше можна мити в посудомийній машині, а ось предмети золотистого кольору краще очищати руками, тому що від гарячої води вони можуть знебарвитися.

Старовинний посуд, вази

Делікатні предмети, вишукані статуетки, старовинні вази краще не завантажувати в посудомийну машину, тому що вони можуть не витримати агресивних мийних засобів, високої температури і напору струменів. Це ж правило стосується виробів з кераміки з ручним розписом.

Посуд, який вже був склеєний

Якщо ви ремонтували посуд за допомогою клею чи інших засобів, мити його можна лише руками. Клей може розчинитися під впливом гарячої температури чи агресивних мийних засобів.

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