Пластикові підвіконня відходять у минуле: є кращий варіант, який значно міцніший та не жовтіє

Чим замінити пластикове підвіконня / © www.freepik.com/free-photo

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Білі пластикові підвіконня з часом можуть втрачати привабливий вигляд: на поверхні з’являються подряпини, а під впливом сонця та побутових забруднень матеріал іноді жовтіє. Тому під час ремонту дедалі частіше розглядають альтернативи, зокрема підвіконня зі штучного каменю. Вони мають щільну поверхню й за правильного догляду довго зберігають привабливий вигляд.

Чим підвіконня зі штучного каменю кращі за пластикові

Одна з головних переваг штучного каменю — міцність. На відміну від тонкого порожнистого ПВХ-профілю, якісне підвіконня з кам’яного композиту зазвичай має щільну структуру та краще витримує повсякденні навантаження. Однак фактична стійкість залежить від конкретного матеріалу, товщини плити й якості монтажу.

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Ще один плюс — зовнішній вигляд. Штучний камінь може імітувати мармур, граніт або мати однотонну матову поверхню. Такий варіант пасує як до сучасного мінімалістичного інтер’єру, так і до класичного оформлення кімнати.

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Якісні акрилові композити та деякі інші матеріали добре протистоять побутовим забрудненням. Проте твердження, що будь-яке підвіконня зі штучного каменю ніколи не жовтіє, було б перебільшенням: стійкість до ультрафіолету залежить від складу, пігментів і виробника. Перед купівлею варто уточнити, чи призначений матеріал для ділянок, на які потрапляє пряме сонячне проміння.

Які ще матеріали варто розглянути

Крім штучного каменю, є кілька альтернатив пластиковим підвіконням.

Натуральний камінь. Граніт і мармур мають виразну фактуру та високу довговічність. Водночас вони дорогі й важкі, а мармур може вбирати забруднення та реагувати на кислоти.

Керамограніт. Має тверду поверхню, стійку до подряпин і побутових плям. Проте край підвіконня та стики потребують якісного виконання, адже матеріал може сколюватися від сильного удару.

Компакт-плита HPL. Це багатошаровий матеріал, який за відповідних характеристик добре витримує щоденне використання. Його властивості залежать від типу плити та якості обробки країв.

На що звернути увагу перед купівлею

Не варто обирати підвіконня лише за кольором або рекламною обіцянкою довговічності. Перевірте характеристики матеріалу, гарантію виробника, стійкість до ультрафіолету та побутової хімії. Також важливі товщина виробу, опора по всій необхідній площі й правильний монтаж.

Для кухні або кімнати з великими вікнами доцільно вибирати поверхню, яку легко очищати та яка не боїться регулярного контакту з водою. Якщо бюджет обмежений, якісне пластикове підвіконня також може бути практичним рішенням, особливо коли воно виготовлене з матеріалу, стійкого до ультрафіолету.

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