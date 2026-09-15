Чим відбілити пластикові вікна / © pexels.com

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З часом білі пластикові вікна втрачають свій первісний вигляд: на рамах з’являється сірий наліт, жовті плями, сліди від комах, пилу та вуличного бруду. Особливо швидко забруднюються зовнішні частини рами, підвіконня та ділянки біля ущільнювачів. Щоб повернути пластику білий колір, необов’язково використовувати агресивну хімію. Є кілька простих домашніх засобів, які допомагають очистити ПВХ від поверхневих забруднень і зробити його помітно світлішим.

Харчова сода — від жовтого нальоту та плям

Сода добре підходить для локального очищення забруднених ділянок. Її можна використовувати як м’яку пасту, але сильно терти пластик не потрібно, адже навіть відносно делікатний порошок за інтенсивного натирання може залишити мікроподряпини.

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Для приготування засобу змішайте 2 столові ложки соди з невеликою кількістю води, щоб утворилася густа паста.

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Нанесіть її на пожовклу або забруднену ділянку, залиште приблизно на 10 хвилин, після чого дуже м’яко протріть вологою мікрофіброю. Потім обов’язково змийте залишки чистою водою і витріть раму насухо. Такий спосіб рекомендують для поверхневих плям і легкого пожовтіння ПВХ.

Білий оцет — проти сірого та зеленого нальоту

Для зовнішньої сторони пластикових рам добре підходить розчин білого оцту з водою. Він особливо корисний, коли на пластику накопичилися вуличний бруд, мінеральні відкладення або зеленуватий наліт.

Змішайте 1 частину білого оцту та 4 частини теплої води. Змочіть мікрофібру розчином, нанесіть на забруднення і залиште на кілька хвилин. Потім протріть раму чистою вологою тканиною та витріть насухо. Така пропорція використовується для очищення ПВХ-рам від стійкішого побутового бруду.

Перекис водню — для пожовклих ділянок

Якщо пластик має жовтуватий відтінок або на ньому залишилися органічні плями, можна спробувати 3% перекис водню.

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Нанесіть невелику кількість перекису на ватяний диск, протріть проблемну ділянку і залиште приблизно на 5–10 хвилин. Після цього поверхню потрібно добре протерти чистою вологою тканиною.

Цей спосіб краще застосовувати локально, а перед обробленням всієї рами перевірити його на малопомітній ділянці.

Господарське мило — для звичайного бруду

Якщо рами просто стали сірими від пилу, кіптяви та вуличного бруду, починати варто саме з найпростішого засобу.

Натріть невеликий шматочок господарського мила, розчиніть його в літрі теплої води та добре перемішайте. Змочіть м’яку губку або мікрофібру, відіжміть і протріть раму зверху вниз.

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Після цього обов’язково пройдіться поверхнею чистою водою. Господарське мило не відбілює пластик саме по собі, але добре прибирає шар бруду, через який біла рама має сірий вигляд. М’який мильний розчин також є одним із базових рекомендованих способів догляду за ПВХ.

Розчин мийного засобу — якщо пластик вкритий жиром

На кухонних вікнах часто накопичується не лише пил, а й тонкий шар жиру. У такому випадку допоможе звичайний засіб для миття посуду.

Додайте 7 крапель засобу на літр теплої води, змочіть мікрофібру та ретельно протріть раму. Особливу увагу приділіть кутам, стикам і місцям біля ручок.

Після очищення поверхню потрібно протерти чистою водою, а потім витерти насухо. Саме такий м’який мийний розчин підходить для регулярного очищення білого ПВХ від побутового бруду.

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