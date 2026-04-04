Платіть на 30–50% менше за комуналку: шість дієвих способів заощадити просто зараз

Як зменшити плату за комунальні послуги / © pexels.com

Тому, отримавши платіжку за електрику, воду чи опалення, багато українців замислюються: як зменшити витрати, не втрачаючи комфорту?

Хороша новина — заощадити на комуналці реально, і робити це можна без відмови від гарячої води чи життя у темряві. Достатньо внести кілька простих змін у щоденні звички, і результат не забариться.

Встановіть лічильники та платіть лише за своє споживання

Якщо у вашій квартирі немає лічильників води, газу чи тепла — саме час це виправити. Вони дозволяють контролювати витрати і платити тільки за те, що реально використали, а не за «середнє по будинку».

Наприклад, сім’я з трьох осіб, яка користується водою помірно, може скоротити платіжку майже вдвічі. А індивідуальний тепловий пункт чи тепловий лічильник дають ще більшу економію на опаленні.

Не забувайте про своєчасну повірку лічильників, особливо водяних — некоректні показники можуть суттєво збільшити суму в чеку, а в деяких регіонах за це передбачений штраф.

Замініть лампочки та вимикайте світло

Стара, але ефективна порада: замініть звичайні лампи на LED. Вони так само яскраво світять, але споживають в 8–10 разів менше енергії.

Навіть звичка вимикати світло у порожніх кімнатах може зекономити до 100 грн на місяць. А сучасні розумні модулі та Wi‑Fi розетки дозволяють автоматично керувати пристроями та освітленням, підвищуючи ефективність.

Використовуйте техніку розумно

Електроприлади постійно споживають енергію, навіть у режимі очікування. Щоб знизити витрати:

прати за температури 30–40°C;

налаштувати бойлер на 50–55°C;

вимикати техніку з розетки, якщо нею не користуєтесь;

застосовувати таймери або розумні розетки для автоматичного відключення.

Ці прості кроки дозволяють суттєво скоротити рахунки, не жертвуючи комфортом.

Утеплюйте житло — не грійте вулицю

Якщо взимку в квартирі холодно, а батареї гарячі — тепло йде назовні. Найчастіше через щілини у вікнах, дверях чи стінах.

Прості рішення без ремонту:

заклейте щілини вікон стрічкою або герметиком;

встановіть ущільнювачі на двері;

утепліть труби на балконі чи у підвалі;

зашторюйте вікна на ніч.

Ці заходи скорочують втрати тепла на 10–15%, а серйозне утеплення стін, підлоги та даху дає ще більшу економію.

Міняйте звички — дрібниці економлять багато

Більшість ресурсів ми витрачаємо несвідомо:

залишаємо кран відкритим під час чищення зубів;

кип’ятимо повний чайник замість потрібної порції;

приймаємо довгий душ;

запускаємо пральну машину на півбарабана.

Навіть 10% економії води та електрики щомісяця залишить у гаманці кількасот гривень, а за рік — цілу зарплату.

Використовуйте двозонний тариф

Від 23:00 до 07:00 електрика коштує майже вдвічі дешевше. Перенесіть використання бойлера, пральної машини та зарядку техніки на ніч — і зменшите рахунок помітно.

Бонус: об’єднуйтесь із сусідами

У багатоквартирних будинках створення ОСББ дозволяє утеплити під’їзди, замінити вікна, модернізувати опалення. Залучення кількох мешканців прискорює зміни і робить життя комфортнішим, а платіжки — меншими.