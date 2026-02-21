ТСН у соціальних мережах

Платитимете зайве за світло: де категорично не можна встановлювати розетки, інакше рахунки за електроенергію будуть "космічними"

Більшість людей намагаються скоротити витрати на електроенергію традиційними способами — купують LED-лампи, вимикають прилади з розеток, стежать за споживанням. Але часто ігнорують ключовий момент — продумане розташування розеток. Саме воно безпосередньо впливає на те, скільки електроенергії щодня «розчиняється» без користі.

Тетяна Мележик
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Правильне розміщення розеток

Правильне розміщення розеток / © Pixabay

Фахівці з електромонтажу наголошують: помилки на етапі планування можуть обертатися сотнями зайвих кіловат-годин щороку. І що важливо — більшість із них легко попередити ще під час ремонту.

Найпоширеніша проблема — розетки, встановлені занадто далеко від техніки. У результаті з’являються подовжувачі, трійники, зайві з’єднання. Довгі дроти створюють додатковий опір у мережі, а це означає — більше втрат енергії та підвищене навантаження. Чим складніший шлях струму, тим вищі витрати.

Друга типова помилка — розетки, сховані за шафами чи диванами. Коли до них незручно дістатися, прилади залишаються постійно підключеними до мережі. Зарядні пристрої, блоки живлення, телевізори переходять у режим очікування — і непомітно споживають електроенергію цілодобово.

Третій прорахунок — відсутність розеток у робочих зонах. На кухні, біля письмового столу чи телевізійної тумби техніку під’єднують до віддалених точок, створюючи павутину з проводів. Це не лише незручно, а й небезпечно: проводка швидше зношується, а мережа працює з перевантаженням.

Експерти радять розміщувати розетки там, де техніка використовується постійно, — на рівні зручного доступу. На кухні — над стільницею, щоб не тягнути подовжувачі. У спальні — біля ліжка, аби уникнути скупчення зарядних пристроїв в одному місці. У ванній — на безпечній відстані від води та з відповідним захистом, адже тут пріоритетом є безпека.

Економія починається з простоти. Мінімум зайвих з’єднань — мінімум втрат. Коли мережа спроєктована грамотно, навантаження розподіляється рівномірно, техніка служить довше, а рахунки за електроенергію поступово зменшуються — без додаткових жертв і надзусиль.

