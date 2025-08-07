Плями на листках огірків: чим обробити рослину від переноспорозу

Пероноспороз огірків

Жовті плями на листях огірків

Невеликі, світло-жовті плями на верхній частині листя є першими ознаками пероноспорозу на огірках.

Пероноспороз, або хибна борошниста роса, — це поширена грибкова хвороба, яка може завдати серйозної шкоди врожаю огірків. Вона проявляється у вигляді жовтуватих плям на листі, які з часом збільшуються і висихають.

Важливо знати, що збудники хвороби, як і у більшості грибкових захворювань, знаходяться на нижній стороні листя. Тому для ефективної обробки слід приділяти особливу увагу саме цій частині рослини. Якщо ігнорувати перші симптоми, плями розростуться, листя висохне, і рослина втратить свою фотосинтетичну активність, що призведе до зниження врожаю. Своєчасна боротьба з цим захворюванням дозволяє зберегти рослини здоровими та отримати хороший урожай.

Пероноспороз огірків: якими біопрепаратами обробити

Для боротьби з пероноспорозом експерти з садівництва радять використовувати біологічні препарати, такі як Триходермін та Планриз. Ці препарати ґрунтуються на дії корисних мікроорганізмів, які пригнічують розвиток патогенних грибів, не завдаючи шкоди самій рослині.

Рекомендовано провести три обробки. Перша обробка проводиться одразу після виявлення перших симптомів, друга обробка через 3 дні після першої, а третя обробка через 3 дні після другої.

Такий інтенсивний курс допомагає зупинити розвиток хвороби на початковому етапі. Після завершення цього курсу, якщо симптоми з’являються знову, можна продовжити обробку, але вже з більшими інтервалами, наприклад, раз на 5-7 днів.

Як показує практика, такий інтенсивний курс обробки біопрепаратами дозволяє зупинити поширення грибка. Плями, які вже були на листі, перестають розростатися, і рослина продовжує свій розвиток. Це зберігає її фотосинтетичну активність і не впливає негативно на зав’язування та ріст плодів.

Після того, як хвороба буде зупинена, варто обрізати найбільш пошкоджені листки. Це допоможе рослині направити свої сили на формування нового листя та плодів, забезпечуючи стабільний ріст та врожайність.

Важливі поради для боротьби з пероноспорозом

Під час обприскування особливу увагу приділяйте нижній частині листя. Саме там зосереджуються збудники хвороби.

Регулярно оглядайте свої рослини, особливо в період підвищеної вологості, коли ризик розвитку грибкових захворювань зростає.

Починайте лікування одразу після виявлення перших симптомів. Чим раніше ви почнете боротися з хворобою, тим більша ймовірність успіху.