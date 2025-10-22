Плями від кави, вина та жувальної гумки: як врятувати килим підручними засобами

Килим / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Плями від кави, вина чи соусу на килимі часто здаються катастрофою. Проте, як стверджують фахівці інтернет-магазину The Rugs, більшість забруднень можна прибрати без спеціальних засобів — достатньо скористатися простими речами, які є в кожному домі.

Про це повідомило видання Express.

Директор компанії Емре Есер пояснив, що головне у боротьбі з плямами — швидкість. Якщо діяти одразу після розливу, килим можна врятувати ще до того, як забруднення встигне вбратися у волокна.

Реклама

«Люди вважають, що для усунення розливу потрібні вишукані засоби, але ви будете здивовані тим, що працює. Кілька швидких хитрощів можуть врятувати ваш килим ще до того, як пляма взагалі утвориться. Головне не чекати надто довго — дійте швидко, і ви майже завжди його врятуєте», — зазначив експерт.

Пиво проти плям від кави та чаю

Одним із найнеочікуваніших способів вивести плями є звичайне пиво. За словами Емре, напій діє як м’який очищувальний засіб, який розщеплює таніни — пігменти, що залишають жовто-коричневі сліди після кави та чаю.

Щоб очистити поверхню, потрібно налити трохи пива на пляму, обережно потерти чистою тканиною, змити водою й витерти насухо. Якщо пляма застаріла, процедуру можна повторити.

Сіль для свіжих розливів

Якщо рідина щойно потрапила на килим, варто відразу посипати її сіллю. Вона вбирає вологу й запобігає появі плям.

Реклама

«Сіль діє як губка; вона вбирає вологу, перш ніж вона проникне у волокна килима. Чим швидше ви її туди помістите, тим більше шансів уникнути постійної плями», — радить експерт. Місце потрібно щедро засипати, залишити на годину, а потім пропилососити або обережно змити щіткою.

Праска проти старих плям

Застарілі плями, які вже встигли висохнути, можна видалити за допомогою праски. Для цього змішайте кілька крапель мийного засобу з двома склянками теплої води. Занурте чистий рушник у суміш, відіжміть і покладіть на пляму. Потім обережно пропрасуйте на низькому рівні пари.

«Ви побачите, як пляма переходить на рушник», — поділився Емре. Перед цим експерт радить протестувати метод на непомітній ділянці, щоб уникнути пошкодження килима.

WD-40 проти жирних плям

Звичний засіб WD-40, який зазвичай використовують для скрипучих петель чи механізмів, також допомагає видаляти жирні або воскові плями. Його можна застосувати для залишків макіяжу, воску чи розлитого вина.

Реклама

Потрібно розпилити трохи засобу на пляму, залишити на 30 секунд, потім промокнути вологою губкою й витерти насухо. «Це руйнує зв’язок між плямою та волокнами, тому ви можете буквально витерти її. Це займає лише кілька хвилин, що робить його чудовим засобом для екстреного вирішення проблеми до приходу гостей», — пояснив фахівець.

Кубики льоду проти жувальної гумки

Ще одна поширена проблема — жувальна гумка, що прилипає до килима. У цьому випадку допоможе лід. Достатньо покласти кілька кубиків безпосередньо на жуйку й залишити на кілька хвилин. Після замерзання вона легко відокремиться від ворсу.

Потім залишок можна прибрати м’яким милом і теплою водою. Цей самий метод підходить і для оббивки меблів.

Емре Есер підсумував, що більшість плям можна усунути без зайвих витрат. «Півсправи — це просто не панікувати. Більшість плям можна виправити, якщо виявити їх на ранній стадії та використовувати те, що у вас вже є. Чесно кажучи, трохи солі, терпіння та правильні знання можуть врятувати майже будь-який килим», — наголосив він.

Реклама

Нагадаємо, гумовий ущільнювач дверцят пральної машини (манжета) — це приховане, але критично важливе місце, яке з часом неминуче вкривається темним нальотом, стаючи джерелом неприємного запаху та розсадником чорної плісняви. Розуміння причин цього забруднення та застосування простих методів догляду здатні повернути техніці чистоту.