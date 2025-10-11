- Дата публікації
Плінтус під стелею уже ніхто не клеїть: крутий лайфгак для візуального збільшення простору
Традиційні стельові плінтуси зараз замінюють чисті лінії та мінімалізм, які створюють відчуття простору й легкості.
У сучасному дизайні інтер’єрів дедалі частіше відмовляються від традиційних плінтусів для стелі.
Їх замінюють чисті лінії та мінімалізм, які створюють відчуття простору й легкості, повідомляє Радіо Трек.
Ефект «парної» стелі
Відсутність плінтуса робить перехід між стелею та стінами майже непомітним. Завдяки цьому створюється ілюзія, що стеля «плаває» у повітрі, а кімната здається вищою.
Погляд природно спрямовується вгору, і приміщення візуально «відкривається».
Технічні нюанси
Такий ефект вимагає ідеально рівних поверхонь. Тинькування та шпаклівка повинні бути виконані бездоганно, адже будь-яка похибка буде помітна.
Для компенсаційного проміжку, який виникає через температурні зміни матеріалів, використовують еластичний герметик у тон стелі — він непомітний і зберігає гнучкість конструкції.
Як підсилити візуальний ефект
Щоб «підняти» стелю ще більше, дизайнери застосовують кілька лайфхаків:
завести стельове покриття на стіну на 5–10 см, створюючи вузький світлий кант;
використати контрастні кольори або шпалери з вертикальним малюнком;
додати підсвічування по периметру — точкові світильники чи LED-стрічку, які направляють світло вгору.
Глянцеві натяжні стелі теж добре працюють на об’єм — вони відбивають простір і додають світла.
Мінімалізм і стиль
Відмова від декоративних деталей уздовж стиків — це не лише про моду, а й про філософію мінімалізму. Приміщення без плінтусів виглядає більш цілісним, легким і сучасним.
У квартирах із невисокими стелями це допомагає позбутися відчуття тиску, а в просторих інтер’єрах підкреслює архітектурну сміливість і гарний смак власників.
Відмова від стельового плінтуса — це не просто дизайнерський тренд, а спосіб змінити сприйняття простору. Такий підхід надає інтер’єру легкості, гармонії й актуальності, водночас демонструючи уважність до деталей та професіоналізм у виконанні.