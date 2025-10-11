ТСН у соціальних мережах

Плінтус під стелею уже ніхто не клеїть: крутий лайфгак для візуального збільшення простору

Традиційні стельові плінтуси зараз замінюють чисті лінії та мінімалізм, які створюють відчуття простору й легкості.

Стельовий плінтус

Стельовий плінтус / © із соцмереж

У сучасному дизайні інтер’єрів дедалі частіше відмовляються від традиційних плінтусів для стелі.

Їх замінюють чисті лінії та мінімалізм, які створюють відчуття простору й легкості, повідомляє Радіо Трек.

Ефект «парної» стелі

Відсутність плінтуса робить перехід між стелею та стінами майже непомітним. Завдяки цьому створюється ілюзія, що стеля «плаває» у повітрі, а кімната здається вищою.

Погляд природно спрямовується вгору, і приміщення візуально «відкривається».

Ефект «парної» стелі / © Радіо Трек

Технічні нюанси

Такий ефект вимагає ідеально рівних поверхонь. Тинькування та шпаклівка повинні бути виконані бездоганно, адже будь-яка похибка буде помітна.

Для компенсаційного проміжку, який виникає через температурні зміни матеріалів, використовують еластичний герметик у тон стелі — він непомітний і зберігає гнучкість конструкції.

Як підсилити візуальний ефект

Щоб «підняти» стелю ще більше, дизайнери застосовують кілька лайфхаків:

завести стельове покриття на стіну на 5–10 см, створюючи вузький світлий кант;

використати контрастні кольори або шпалери з вертикальним малюнком;

додати підсвічування по периметру — точкові світильники чи LED-стрічку, які направляють світло вгору.

Глянцеві натяжні стелі теж добре працюють на об’єм — вони відбивають простір і додають світла.

Мінімалізм і стиль

Відмова від декоративних деталей уздовж стиків — це не лише про моду, а й про філософію мінімалізму. Приміщення без плінтусів виглядає більш цілісним, легким і сучасним.

У квартирах із невисокими стелями це допомагає позбутися відчуття тиску, а в просторих інтер’єрах підкреслює архітектурну сміливість і гарний смак власників.

Відмова від стельового плінтуса — це не просто дизайнерський тренд, а спосіб змінити сприйняття простору. Такий підхід надає інтер’єру легкості, гармонії й актуальності, водночас демонструючи уважність до деталей та професіоналізм у виконанні.

