Плінтуси сяятимуть чистотою без нахиляння: хитрий трюк, який полегшить прибирання

Як помити плінтуси, не нахиляючись до підлоги / © pexels.com

Реклама

Як пише видання The Spruce, для цього можна використовувати пилосос із м’якою щіткою, швабру з плоскою насадкою, довгу щітку для пилу або звичайний віник із серветкою з мікрофібри. Такі інструменти дають змогу очистити більшу частину поверхні, залишаючись у вертикальному положенні.

Як очистити плінтуси, не стаючи на коліна

Один із найзручніших способів — скористатися шваброю з плоскою насадкою та довгою ручкою. Вона допомагає дістатися до нижньої частини стін без постійних нахилів. Для кращого результату варто спочатку прибрати сухий пил, а вже потім переходити до вологого очищення.

Реклама

Пилосос із насадкою-щіткою

Якщо на плінтусах накопичився пухкий пил, крихти або шерсть, почніть із пилососа. Насадка з м’якою щетиною допоможе очистити верхній край і лицьову поверхню, не дряпаючи покриття. За можливості використовуйте подовжувальну трубку, щоб не нахилятися до підлоги.

Реклама

Спочатку пройдіться вздовж плінтуса, а потім приділіть увагу кутам, де найчастіше збирається сміття. Такий спосіб особливо зручний для регулярного прибирання.

Швабра з мікрофіброю

Для видалення пилу та легких забруднень підійде плоска швабра з насадкою з мікрофібри. Суху серветку використовуйте для збирання пилу, а злегка вологу — для очищення плям і слідів бруду.

Якщо плінтуси потребують ретельнішого миття, змочіть насадку водою з невеликою кількістю м’якого мийного засобу. Добре відіжміть її, щоб на поверхні не залишалося надлишку вологи. Після цього протріть плінтус чистою вологою серветкою, якщо цього потребує засіб, і витріть насухо.

Щітка для пилу з довгою ручкою

Для регулярного догляду підійде щітка з телескопічною ручкою. Вона допомагає швидко прибирати тонкий шар пилу, не готуючи воду та мийні засоби.

Реклама

Проводьте щіткою вздовж верхнього краю плінтуса, де найчастіше осідають дрібні частинки. Якщо насадка згинається під потрібним кутом, нею буде легше очистити ділянки біля меблів і в кутах кімнати.

Віник і серветка з мікрофібри

Якщо спеціальних інструментів немає, можна скористатися звичайним віником. Закріпіть на його робочій частині чисту серветку з мікрофібри, щоб вона щільно прилягала до поверхні.

Для сухого прибирання цього достатньо, а для видалення стійкіших забруднень серветку можна злегка зволожити. Переконайтеся, що вона добре тримається на вінику й не зісковзує під час руху.

Цей спосіб допоможе заощадити на спеціальних пристосуваннях, хоча у вузьких кутах і на рельєфних плінтусах може знадобитися додаткове очищення вручну.

Реклама

Чим мити плінтуси, щоб не пошкодити поверхню

Для більшості пофарбованих плінтусів достатньо теплої води з невеликою кількістю м’якого засобу для миття посуду. Змочіть у розчині мікрофібру, добре відіжміть її та протріть поверхню.

Перед повноцінним очищенням протестуйте засіб на малопомітній ділянці. Це особливо важливо для дерев’яних плінтусів, МДФ і поверхонь із матовою фарбою, які можуть реагувати на надмірну вологу або інтенсивне тертя.

Не варто використовувати абразивні губки чи агресивні засоби без перевірки сумісності з покриттям. Вони можуть залишити подряпини, знебарвити фарбу або пошкодити захисний шар.

Як довше підтримувати плінтуси в чистоті

Щоб не доводилося щоразу відмивати застарілий бруд, додайте плінтуси до звичайного графіка прибирання:

Прибирайте пил регулярно. Під час пилососіння кімнати пройдіться насадкою вздовж плінтусів. Видаляйте плями одразу. Свіжі сліди від взуття та бризки легше прибрати, ніж засохлий бруд. Частіше очищуйте зони біля входу й кухні. Тут на плінтусах швидше накопичуються пил, жир і сліди взуття. Не залишайте поверхню мокрою. Після вологого прибирання витирайте плінтуси насухо, особливо якщо вони виготовлені з дерева або МДФ. Очищуйте насадки після використання. Брудна мікрофібра може розмазувати пил замість того, щоб збирати його.

Для підтримання чистоти зазвичай достатньо регулярно прибирати пил, а повноцінне миття проводити в міру забруднення. Якщо вдома є домашні тварини або багато людей, робити це доведеться частіше.

Правильно підібрані інструменти допомагають очистити плінтуси швидше й без постійного навантаження на спину та коліна. Для щоденного догляду вистачить щітки з довгою ручкою або пилососа, а швабра з мікрофіброю стане у пригоді, коли потрібно видалити стійкіші забруднення.

FAQ

Як мити плінтуси, не нахиляючись?

Використовуйте плоску швабру з мікрофіброю, щітку з довгою ручкою або пилосос із подовжувальною трубкою. Спочатку приберіть сухий пил, а потім за потреби протріть поверхню злегка вологою насадкою.

Чим найкраще очищати плінтуси від пилу?

Для регулярного прибирання підійдуть пилосос із м’якою щіткою, щітка для пилу або суха серветка з мікрофібри. Якщо на плінтусах є плями, використовуйте злегка вологу мікрофібру та м’який мийний засіб, попередньо перевіривши його на непомітній ділянці.

Новини партнерів

Новини партнерів