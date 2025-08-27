ТСН у соціальних мережах

Пліснява у квартирі: кращі поради для чистоти та захисту від грибка

Народні засоби чи побутова хімія: що краще працює проти плісняви у ванній кімнаті?

Пліснява

Пліснява / © Фото з відкритих джерел

Пліснява у ванній чи на кухні — це проблема, яка повертається знову і знову. Дізнайтеся, які засоби допоможуть її знищити назавжди та запобігти появі.

Про це пише 24 канал.

Цвіль легко з’являється на вікнах, плитці, у швах у ванній та на кухні. Деякі засоби лише тимчасово усувають проблему, після чого грибок повертається. У найскладніших випадках доводиться видаляти затирку і обробляти поверхні антисептиком.

Народні засоби проти цвілі

  • Оцет — нетоксичний, але має різкий запах. Наноситься пульверизатором або ганчіркою.

  • Сода з оцтом — дієвий тандем: сода втирається у шов, після чого додається оцет, а цвіль зчищається губкою.

  • Відбілювач — розвести у 10 разів водою, нанести на проблемну ділянку, дочекатися висихання.

  • Перекис водню — нанести на уражену поверхню, через 10 хвилин змити губкою чи ганчіркою.

Побутова хімія

Спеціальні засоби з магазину можуть швидко прибрати грибок, але важливо дотримуватись інструкції. У випадку сильного ураження — замінити затирку.

Як уникнути повторної появи плісняви

  1. Обробляйте плитку горілкою або концентрованим розчином оцту — це знищує спори грибка.

  2. Завжди насухо витирайте поверхні після вологого прибирання.

  3. Перевірте, чи немає протікань та надмірного конденсату — саме вони провокують появу цвілі.

Пліснява — не лише косметичний дефект, а й загроза для здоров’я. Використання народних методів у поєднанні з профілактикою допоможе надовго забути про проблему.

Нагадаємо, виявляється, для боротьби із цвіллю не завжди потрібні агресивні хімічні засоби. Достатньо кількох горщиків з кімнатними рослинами — і ванна кімната стане чистішою, здоровішою та гарнішою.

