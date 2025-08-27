Пліснява у квартирі: кращі поради для чистоти та захисту від грибка

Пліснява / © Фото з відкритих джерел

Пліснява у ванній чи на кухні — це проблема, яка повертається знову і знову. Дізнайтеся, які засоби допоможуть її знищити назавжди та запобігти появі.

Цвіль легко з’являється на вікнах, плитці, у швах у ванній та на кухні. Деякі засоби лише тимчасово усувають проблему, після чого грибок повертається. У найскладніших випадках доводиться видаляти затирку і обробляти поверхні антисептиком.

Народні засоби проти цвілі

Оцет — нетоксичний, але має різкий запах. Наноситься пульверизатором або ганчіркою.

Сода з оцтом — дієвий тандем: сода втирається у шов, після чого додається оцет, а цвіль зчищається губкою.

Відбілювач — розвести у 10 разів водою, нанести на проблемну ділянку, дочекатися висихання.

Перекис водню — нанести на уражену поверхню, через 10 хвилин змити губкою чи ганчіркою.

Побутова хімія

Спеціальні засоби з магазину можуть швидко прибрати грибок, але важливо дотримуватись інструкції. У випадку сильного ураження — замінити затирку.

Як уникнути повторної появи плісняви

Обробляйте плитку горілкою або концентрованим розчином оцту — це знищує спори грибка. Завжди насухо витирайте поверхні після вологого прибирання. Перевірте, чи немає протікань та надмірного конденсату — саме вони провокують появу цвілі.

Пліснява — не лише косметичний дефект, а й загроза для здоров’я. Використання народних методів у поєднанні з профілактикою допоможе надовго забути про проблему.

Нагадаємо, виявляється, для боротьби із цвіллю не завжди потрібні агресивні хімічні засоби. Достатньо кількох горщиків з кімнатними рослинами — і ванна кімната стане чистішою, здоровішою та гарнішою.