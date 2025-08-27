- Дата публікації
Пліснява у квартирі: кращі поради для чистоти та захисту від грибка
Народні засоби чи побутова хімія: що краще працює проти плісняви у ванній кімнаті?
Пліснява у ванній чи на кухні — це проблема, яка повертається знову і знову. Дізнайтеся, які засоби допоможуть її знищити назавжди та запобігти появі.
Цвіль легко з’являється на вікнах, плитці, у швах у ванній та на кухні. Деякі засоби лише тимчасово усувають проблему, після чого грибок повертається. У найскладніших випадках доводиться видаляти затирку і обробляти поверхні антисептиком.
Народні засоби проти цвілі
Оцет — нетоксичний, але має різкий запах. Наноситься пульверизатором або ганчіркою.
Сода з оцтом — дієвий тандем: сода втирається у шов, після чого додається оцет, а цвіль зчищається губкою.
Відбілювач — розвести у 10 разів водою, нанести на проблемну ділянку, дочекатися висихання.
Перекис водню — нанести на уражену поверхню, через 10 хвилин змити губкою чи ганчіркою.
Побутова хімія
Спеціальні засоби з магазину можуть швидко прибрати грибок, але важливо дотримуватись інструкції. У випадку сильного ураження — замінити затирку.
Як уникнути повторної появи плісняви
Обробляйте плитку горілкою або концентрованим розчином оцту — це знищує спори грибка.
Завжди насухо витирайте поверхні після вологого прибирання.
Перевірте, чи немає протікань та надмірного конденсату — саме вони провокують появу цвілі.
Пліснява — не лише косметичний дефект, а й загроза для здоров’я. Використання народних методів у поєднанні з профілактикою допоможе надовго забути про проблему.
