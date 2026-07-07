Плюс 3 кілограми за рік: яка популярна звичка руйнує фігуру, і це не про їжу

Лікарі назвали звичку, яка заважає схуднути навіть без переїдання / © Unsplash

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Регулярне скорочення нічного відпочинку лише на 80 хвилин протягом шести тижнів призводить до набирання майже пів кілограма зайвої ваги. Подібний дефіцит часу на відновлення провокує збільшення об’єму талії, підвищення рівня гормону лептину та суттєве зниження фізичної активності протягом дня.

Про це пише Yahoo Health.

Експеримент із режимом та наслідки

Дослідники ретельно проаналізували дані 95 дорослих пацієнтів із підвищеним кардіометаболічним ризиком, середній вік яких становив 34 роки. Кожен учасник пройшов дві шеститижневі фази експерименту: спочатку спав звичні сім із половиною годин, а потім штучно затримував час відходу до ліжка. Завдяки спеціальним наручним моніторам фахівці зафіксували, що під час другої фази піддослідні проводили в сидячому положенні на сімнадцять хвилин більше.

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«Сон настільки недооцінений у нашому суспільстві. Це другий за важливістю аспект, коли йдеться про втрату ваги, після харчування, дуже важлива частина пазла», — підкреслив лікар сімейної медицини та фахівець із лікування ожиріння в медичному закладі Джонса Гопкінса Ювал Пінто.

Цей медик переконаний, що сучасне суспільство катастрофічно недооцінює вплив правильного режиму на загальний стан здоров’я пацієнтів. Недостатнє нічне відновлення прямо провокує посилення відчуття голоду, що змушує організм активніше вимагати перекусів протягом дня.

Гормональний збій та профілактика

Професорка дієтології в Колумбійському університеті Марі-П’єр Сент-Онж пояснила, що за умови збереження такого графіка людина може набрати понад 3 кілограми за рік. Науковиця зазначила, що скорочення відпочинку порушує енергетичний баланс, знижує чутливість до інсуліну та змушує людей споживати значно більше їжі. Крім того, недосипання може порушувати нормальну роботу гормонів, які відповідають за регулювання рівня цукру в крові.

Для покращення якості сну експерти радять підтримувати в спальні прохолодну температуру, повну темряву та використовувати ліжко винятково за призначенням. Спеціалісти також рекомендують припиняти будь-які прийоми їжі за кілька годин до засинання, щоб забезпечити нормальний процес травлення. У разі регулярного відчуття втоми зранку або сильного хропіння лікарі наполягають на негайному проходженні медичного обстеження для виявлення прихованих розладів.

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Нагадаємо, дослідження за участю понад 23000 дорослих показало: сон тривалістю 7 годин і 18 хвилин на добу пов’язаний з найнижчим рівнем інсулінорезистентності — ключового чинника розвитку діабету 2 типу.

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