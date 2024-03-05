Плоди виростуть солодкими і соковитими: спробуйте унікальний японський спосіб вирощування огірків

Часто городники хочуть отримати не просто великий урожай огірків, але й виростити солодкі та соковиті плоди, незалежно від сорту. І тут на поміч приходить унікальний японський спосіб вирощування.

Такий метод може зацікавити багатьох українських городників, адже він досить незвичайний.

Основний секрет цього способу полягає в тому, щоб використовувати для вирощування культури ґрунт з додаванням 5% (від загальної маси) морських водорослей. Саме від них залежить, наскільки добре проросте насіння, і як багато паростків приживеться.

А найголовніше полягає в тому, що більшість серйозних хвороб, наприклад, чорна ніжка, з'являються вкрай рідко або взагалі не нагадують про себе.

А коли розсада пересаджується, рекомендовано додавати у кожну лунку невелику кількість хлорели — мікроскопічних одноклітинних зелених водоростей. Вона, кажуть японці, сприяє укоріненню.

Також варто додати до ґрунту 1-2 ст. ложки подрібненої у порошок яєчної шкаралупи — це захищатиме майбутні кущики огірків від капустянки. Вирощувати насіння радять у паперових склянках, які розкладаються з часом.

Після пересаджування експерти радять додатково полити кожен кущик 0,5 л води.

Як мульчування японці використовують солому, якою прийнято накривати грядку шаром у 3 см. А ось якщо додати підживлення на основі азоту, то огірки видйть дуже соковитими і солодкими, незалежно від сорту.

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