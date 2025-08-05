Плоди виростуть розміром з відро: в серпні обов’язково підживіть гарбузи цими добривами

Чим можна підживити гарбуз в серпні / © unsplash.com

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Раніше цю культуру садили на купах із перегною та збагачували лунки органічними добривами, щоб забезпечити рослину максимальною кількістю поживних речовин для здорового росту. Проте сьогодні такі методи поступово витісняються сучасними підходами — багато садівників віддають перевагу мінеральним добривам.

Перше підживлення гарбуза рекомендують робити, коли на рослині з’являється три справжні листки. На цьому етапі важливо стимулювати активний розвиток зеленої маси, тому оптимальним вибором будуть азотні добрива. Для великих посадок добре підходить аміачна селітра, яку вносять з розрахунку 200 грамів на квадратний метр після зволоження ґрунту. Також можна приготувати розчин сечовини: одну столову ложку розчинити у 10 літрах води та полити кожну рослину для живлення.

Друге підживлення гарбуза роблять у період формування батогів і бутонів. У цей час рослина особливо потребує фосфору та калію, адже саме ці елементи впливають на якість і розмір майбутнього врожаю.

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Для підживлення найкраще використовувати нітроамофоску — комплексне добриво, яке містить усі необхідні поживні речовини для гарбуза. Оптимально вносити її у сухому вигляді, щоб забезпечити максимально ефективне живлення рослини.

Щоб підживлення дало найкращий ефект, навколо стебла гарбуза викопайте кругову канавку на відстані приблизно 15 см і помістіть у неї невелику кількість добрива, потім засипте землею. Після цього, відступивши ще 15 см від першої, викопайте другу канавку.

Завдяки своєчасному внесенню фосфору та калію рослина сформує великі плоди, а під час їх дозрівання в м’якоті накопичиться багато сухої речовини, що зробить гарбуз солодшим — важлива перевага для смаку і якості врожаю.