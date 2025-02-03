Пляцок з вишневими трубочками "Дрова під снігом": рецепт десерту з дитинства

Беззаперечно цей рецепт смакує кожному. Особливо - любителям вишень.

"Дрова під снігом", "Смерекова хата" чи "Монастирська хата". Як тільки не називають пляцок, в основі якого трубочки з вишнею, щедро политі сметаною.

ТСН.ua підготував для вас рецепт пляцка "Дрова під снігом" від Лілії Цвіт.

Інгредієнти для тіста

370 г борошна

200 г вершкового масла

200 г сметани

вишні у власному соку

Інгредієнти для крему

1 кг сметани

150 г цукрової пудри

1 пачка ванільного цукру

згущувач для сметани

Приготування

1. Перетріть масло з борошном. До цієї маси додайте сметану і вимісіть м’яке тісто.

2. Викладіть тісто на поверхню посипану борошном. Поділіть його на 15 рівних шматочків та сформуйте з кожного кульки. Обмотайте їх харчовою плівкою і покладіть до холодильника на 30 хв.

3. Розкачайте кожну смужку довжиною під деко, вирівнявши краї. Викладіть на смужки вишні в рядок. Потім загорніть в рулет та зліпіть краї.

4. Викладайте трубочки на деко, застелене пергаментом. Поставте до розігрітої духовки до 200 градусів та випікайте 20-30 хв.

5. Для приготування крему додайте до сметани додати цукрову пудру, загущувач. Збийте міксером сметанну масу.

6. Тарілку, на якій будем формувати пляцок, змастіть кремом. Викладіть щільно на крем перший ряд трубочок (5 штук). Добре змастіть їх кремом.

7. Наступний ряд складається з чотирьох трубочок. Третій ряд з трьох трубочок, четвертий - з двох, останній - з однієї. Усі ряди добре змастіь кремом, заповнюючи щільно пустоти між трубочками. Весь торт з боків змастити кремом.

8. Поставте пляцок до холодильника щонайменше на 12 годин, щоб просочився. Перед подаванням на стіл - ще раз змастіть кремом та посипте зверху какао.

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