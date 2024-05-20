Плям від води й вапняного нальоту більше не буде: чим натерти крани, щоб сяяли чистотою

Відома блогерка, яка має понад мільйон підписників, поділилася простим ефективним способом, як запобігти появі плям від води й вапняного нальоту на кранах.

Розповідаємо, як за допомогою простого лайфгаку надовго позбутися проблеми з плямами та нальотом на кранах у ванній кімнаті.

Чим натерти крани, щоб запобігти появі вапняного нальоту та плям від води

Блогерка Анна має більше мільйона підписників у мережі TikTok, де постійно ділиться різноманітними порадами, які полегшують прибирання. Нещодавно дівчина виклала відео, в якому надала кілька простих способів очищення сантехніки у ванній кімнаті.

Один з таких здатен запобігати появі плям від води й вапняного нальоту на кранах. Блогерка повідомляє, що для цього треба лише натерти кран воском зі свічки, тоді вода не залишатиме слідів та відкладень із солей, а просто стікатиме з нього.

Дівчина рекомендує брати будь-який віск, що залишився від свічки, хоча найкращим вважає соєвий, і натерти ним крани, які є в домі. Потім слід відполірувати поверхню будь-якою тканиною. Тоді не буде потреби кожного разу витирати сліди від води, а крани залишатимуться блискучими упродовж тривалого часу.

Ще Анна радить на дзеркало у ванній кімнаті наносити піну для гоління. Таким способом можна запобігти його запотіванню і не доведеться витирати з нього конденсат. Блогерка також запропонувала ідею, щоб надовго освіжити ванну кімнату. Для цього треба взяти кілька ватних дисків, капнути на них ефірної олії з улюбленим ароматом і розкласти по кімнаті.

Ідеї дівчини стосовно полегшення прибирання ванної кімнати отримали багато схвальних відгуків. Особливо підписникам сподобалася та, яка допомагає захистити крани від слідів води та вапняного нальоту.

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