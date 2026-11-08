Плитка й ламінат відходять у минуле: яке покриття для коридору набуває шаленої популярності

Найкраще підлогове покриття для коридору / © Фото з відкритих джерел

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Коридор — одне з найбільш навантажених місць у квартирі: сюди потрапляють волога, бруд, пісок і реагенти з вулиці. Саме тому підлога в цій зоні має бути не лише красивою, а й витримувати щоденне прибирання, перепади температури та постійне ходіння. Останнім часом дедалі більше уваги привертає кварц-вінілова плитка — практичне покриття, яке поєднує привабливий вигляд із властивостями, важливими для передпокою.

Чому кварц-вініл обирають для коридору

Кварц-вініл виготовляють із багатошарових матеріалів на основі полівінілхлориду з мінеральними наповнювачами. Завдяки такій конструкції покриття може бути стійким до вологи, стирання та повсякденних навантажень. На відміну від звичайного ламінату, якісний кварц-вініл не так боїться випадково розлитої води, тому його зручно використовувати в зоні біля вхідних дверей.

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Ще одна перевага — великий вибір дизайнів. Покриття може імітувати натуральне дерево, камінь, бетон або кераміку. Це дає змогу підібрати варіант під різні стилі інтер’єру: від мінімалізму до класики. При цьому поверхня зазвичай тепліша й приємніша на дотик, ніж керамічна плитка.

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Що потрібно врахувати перед купівлею

Кварц-вініл не є повністю невразливим до пошкоджень. На його поверхні можуть залишатися подряпини від піску, гострих предметів або меблів без захисних накладок. Тому біля входу варто покласти килимок, а під ніжки меблів прикріпити спеціальні повстяні підкладки.

Під час вибору важливо звертати увагу на клас зносостійкості, товщину захисного шару та рекомендації виробника щодо монтажу. Для коридору краще вибирати покриття, розраховане на інтенсивне використання. Також потрібно підготувати рівну основу: нерівності підлоги можуть призвести до проблем із замками або пошкодження покриття під час експлуатації.

Кварц-вінілова плитка не обов’язково витіснить кераміку чи ламінат, адже кожен матеріал має свої переваги. Проте для тих, хто шукає вологостійку, зносостійку й естетичну підлогу в коридорі, це один із варіантів, на який варто звернути увагу.

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