По дві ложки в кожну пару взуття і шкарпетки залишатимуться чистими: спробуйте цей та інші лайфгаки

Зафарбовується взуття — це досить поширена проблема. Пояснити це можна тим, що на ринку зустрічається багато неякісних виробів. Чим обробити устілку, щоб вона не фарбувала шкарпетки і ноги?

Чому устілка взуття фарбує шкарпетки і ноги

Найпоширенішою причиною, чому після носіння взуття шкарпетки чи ноги забарвлюються, можна назвати погану якість матеріалу. Таке, як правило, трапляється із дешевими виробами. Але якщо ви впевнені, що придбали якісний матеріал, слід звернути увагу на свої ноги:

надмірне потовиділення — одна з найпопулярніших причин фарбування ніг якісним взуттям;

— одна з найпопулярніших причин фарбування ніг якісним взуттям; потрапляння всередину вологи — особливо актуальною ця проблема буває в сезон дощів і танення снігу;

— особливо актуальною ця проблема буває в сезон дощів і танення снігу; неправильний догляд — тут існує кілька варіантів: або ви застосовуєте неправильний засіб, або використовуєте його надто часто.

Продукти догляду можуть впливати на взуття, через що устілка або сам матеріал може почати фарбувати ноги і шкарпетки.

Взуття фарбує ноги і шкарпетки: що робити

Народні методи вже давно показали свою ефективність у боротьбі з такою проблемою як фарбування взуття всередині. Практично всі ці засоби можна знайти в кожному домі:

Оцет — кислота є чудовим закріплювачем та й застосовувати цей засіб досить просто: змочіть ватяний диск в оцті, протріть взуття всередині, а потім дайте добре просохнути. Щоб пізніше позбутися не дуже приємного оцтового запаху, поставте взуття в приміщенні, яке добре провітрюється. Спирт — для оброблення використовують звичайний медичний спирт, спосіб застосування такий самий як у разі з оцтом. Але варто враховувати, що спирт діє трішки інакше: він не буде закріплювати фарбу, а просто змиє її з поверхні. Тальк (або звичайний крохмал) — насипте по дві ложки в кожну пару взуття, яке фарбує, ретельно увітріть в поверхню долонею. Залишіть на пару хвилин, а потім акуратно витріть тканиною чи ватяним диском. Лак для волосся — розпорошіть його по внутрішній поверхні взуття, а потім залишіть його підсушитися. Однак, варто звернути увагу, що лак може змиватися, тому для осіннього періоду такий лайфгак не підходить. Реп'яхова олія — змочіть в олії натуральну тканину, протріть нею взуття всередині. Потім ще додатково увітріть засіб руками.

Щоб очистити ноги від фарби, спробуйте мильні ванни — процедуру проводять 15-20 хвилин. Для кращого ефекту використовують пилочку чи пемзу. Також можна протерти ноги ацетоном, але цей варіант не підходить, якщо на шкірі є порізи або рани.

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