По Землі вдарила магнітна буря: яка її потужність і скільки штормитиме

Чому нас дивують рішення інших людей, чому ми так легко вирішуємо, що хтось «живе неправильно», обрав «не той» шлях або просто не розуміє, як було б краще — причина не лише у різниці поглядів. Насправді людський мозок схильний вважати власні цінності універсальними і саме це часто стає джерелом поспішних висновків.