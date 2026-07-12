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По Землі вдарила магнітна буря: яка її потужність і скільки штормитиме
На Сонці сталися два спалахи класу B та один класу C.
Магнітна буря у неділю, 12 липня, накрила Землю. Її рівень G1, який оцінюється як слабкий.
Про це повідомляє Meteoprog.
Водночас вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій тварин. Крім того, можливий вплив на здоровʼя метеозалежних та літніх людей.
Як полегшити самопочуття
Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:
пити достатньо води
більше відпочивати
не перевантажувати організм фізичними навантаженнями
обмежити алкоголь і надмірне вживання кави
контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання
уникати стресу та повноцінно висипатися