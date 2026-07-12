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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
385
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По Землі вдарила магнітна буря: яка її потужність і скільки штормитиме

На Сонці сталися два спалахи класу B та один класу C.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Землю накрила магнітна буря

Землю накрила магнітна буря / © Associated Press

Магнітна буря у неділю, 12 липня, накрила Землю. Її рівень G1, який оцінюється як слабкий.

Про це повідомляє Meteoprog.

Водночас вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій тварин. Крім того, можливий вплив на здоровʼя метеозалежних та літніх людей.

Як полегшити самопочуття

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:

  • пити достатньо води

  • більше відпочивати

  • не перевантажувати організм фізичними навантаженнями

  • обмежити алкоголь і надмірне вживання кави

  • контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання

  • уникати стресу та повноцінно висипатися

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Дата публікації
Кількість переглядів
385
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