Побачили ці рослини у себе на городі — миттю викорчовуйте: вони виснажують землю за сезон

Коли йдеться про боротьбу з бур'янами на городі, варто звернути увагу, що деякі з них є особливо небезпечними. В Україні є певні рослини, які настільки агресивні та швидко зростають, що можуть виснажити землю вже за один сезон.

Бузинник пазушний

Ця рослина є дуже небезпечною загрозою для сільськогосподарських угідь та навіть здоров'я людини. У багатьох взаємодія з пилком її квітів викликає алергічні реакції, в тому числі сінну лихоманку.

Бузинники пазушні / Фото: Фото з відкритих джерел

Бузинники пазушні засмічують городи, поля та пасовища, при цьому вони гальмують зростання сільськогосподарських культур, чим значно зменшують врожайність.

Ця багаторічна рослина здатна виростати на різних типах ґрунтів і походить з Північної Америки. Заноситься до України разом з насінням сої, пшениці, зерном кукурудзи. Має різкий неприємний запах, яким відлякує тварин.

Іпомея плющоподібна

Дуже агресивна рослина, яка засмічує городи, поля, орані землі, сади. Вона завдає шкоди не лише сільськогосподарським культурам, але й дикорослій рослинності.

Іпомея плющоподібна / Фото: Фото з відкритих джерел

Процес оброблення землі та видалення інших бур'янів значно ускладнюються її швидким зростанням, поширенням та потужною, сильно розгалуженою кореневою системою. Основна проблема полягає в тому, що іпомея не лише знижує урожай, але й засмічує зібраний продукт. Поширюється насіння з зерном кукурудзи, сої, а також інших культур.

Гірчак шорсткий

Це бур'ян, який дуже швидко поширюється, чим завдає особливої шкоди сільськогосподарським культурам. На незабудованих ділянках ця рослина навіть може пошкодити стан ґрунту. Гірчак зазвичай конкурує з іншими рослинами за поживні речовини і вологу, що містяться в землі.

Гірчак шорсткий / Фото: Фото з відкритих джерел

Найбільш комфортно себе почуває у добре зволожених ґрунтах. Ця трав'яниста рослина може досягати 2 м у висоту, чим повністю перекриває сонячні промені іншим культурам. До України потрапляє разом з зерном імпортованої з Канади та США пшениці.

Амброзія багаторічна і амброзія трироздільна

Бур'ян перекриває проходження сонячних променів до сільськогосподарських культур, а ще може погіршувати смак молока у корів, які пасуться на пасовищах, де росте амброзія. Для людини найстрашнішим є пилок, який вважається потужним алергеном. Коли часточки пилку потрапляють у очі та ніс навіть здорової людини, це викликає сильні больові симптоми. Рослина може викликати напади астми.

Амброзія багаторічна і амброзія трироздільна / Фото: Фото з відкритих джерел

Багаторічна амброзія поширюється кореневищами, при цьому насіння утворює досить мало. Однак саме воно несе найбільшу загрозу, адже до України потрапляє разом з зерном та насінням культур, особливо конюшини чи люцерни.

Райманія розсічена

Ця рослина здатна засмітити висаджування абсолютно всіх сільськогосподарських культур. Вона росте на пасовищах, полях, городах, узбіччях доріг. Поширюється по Україні через насіння, яке часто розташовується між насіннєвим матеріалом, зокрема у зерні.

Райманія розсічена / Фото: Фото з відкритих джерел

Особливість райманії в невеликих жовтих квіточках. Може бути лінійною чи зігнутою. Після відцвітання з'являються пухнасті плоди, які, дозріваючи, стають гладкими.

Череда волосиста і двічіпериста

Основна відмінність від звичайної череди, яка розповсюджена в Україні, полягає в тому, що ці види є карантинним бур'яном у 40 країнах світу. Вони здатні засмічувати будь-які сільськогосподарські культури, а також ростуть на пасовищах.

Череда волосиста / Фото: Фото з відкритих джерел

Рослина ця однорічна, тобто розмножується лише насінням, яке найчастіше потрапляє до України у вантажах з Аргентини та Бразилії. Зазвичай в зерні кукурудзи, сої.

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