Британка побачила свого покійного тата на архівних знімках Google Maps

Історія 25-річної Боббі Раян із британського Блекпула, яка випадково побачила свого покійного батька на сервісі Google Maps Street View — через два роки після його смерті — зворушила користувачів соцмереж.

Про це написало видання mirror із посиланням на TikTok bobbieryan27x.

Втрата близької людини — одне з найтяжчих випробувань у житті. За словами дівчини, смерть батька 2024 року «залишила діру в її серці». Та нещодавно вона натрапила на несподіваний і дуже емоційний спогад.

Переглядаючи панорами будинку батька в місті Еклс, Боббі помітила, що через вікно видно її тата — він спокійно сидів на балконі.

«Десь на Google Maps у 2024 році мій тато ще був живий — просто мирно сидів на своєму балконі. Неймовірно, як Google Maps зафіксував момент, який одного дня стане для мене безцінним», — написала вона.

Дівчина поділилася відкриттям у TikTok. Відео швидко набрало популярність і викликало хвилю коментарів від людей, які також знаходили на знімках Street View своїх покійних рідних.

Реакція користувачів

Один із користувачів написав: «Тато мого партнера теж є на Google Maps — стоїть на порозі й курить. Деякі знімки повертаються аж до 2009 року. Він помер у 2021-му».

Інший додав: «Фургон мого тата досі стоїть на подвір’ї на Google Maps».

«Мій дідусь досі працює в саду для бабусі», — поділився ще один коментатор.

Google Maps було офіційно запущено 8 лютого 2005 року, а функція Street View з’явилася у 2007-му. Зазвичай панорами оновлюють кожні один-три роки, хоча чіткого графіка немає. Водночас сервіс дозволяє переглядати архівні зображення, зроблені раніше в тому ж місці.

Для Боббі цей випадковий кадр став не просто зображенням, а живим спогадом. «Це одночасно боляче й тепло», — пишуть користувачі, називаючи історію «гірко-солодкою».

