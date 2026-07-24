Як зрозуміти, що огірок зіпсувався / © pexels.com

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Проблема в тому, що далеко не всі вміють вчасно помітити небезпечні ознаки. Через це багато людей зрізають пошкоджену частину й продовжують їсти овоч, хоча іноді його вже варто без вагань відправити у смітник.

Експерти розповіли, як зрозуміти, що огірок зіпсувався, які зміни свідчать про псування та як правильно зберігати овочі, щоб вони довше залишалися свіжими.

Як зрозуміти, що огірок уже не можна їсти

Не всі зміни означають, що огірок небезпечний. Якщо він лише трохи втратив пружність або став менш хрустким, це ще не привід його викидати. Та є кілька ознак, які говорять про те, що продукт уже зіпсувався.

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Слизька поверхня

Це одна з найнебезпечніших ознак. Якщо шкірка стала липкою або вкрилася слизом, усередині вже активно розмножуються бактерії. Такий огірок краще одразу викинути.

Пліснява

Навіть маленька цятка плісняви означає, що грибок міг поширитися набагато глибше, ніж це видно зовні. Зрізати пошкоджену частину недостатньо — безпечніше позбутися всього овоча.

Неприємний запах

Свіжі огірки мають легкий, майже непомітний аромат. Якщо ж з’явився кислий, затхлий або різкий запах, продукт уже почав псуватися.

Темні або м’які плями

Мокрі, потемнілі чи надто м’які ділянки можуть свідчити про внутрішнє гниття. У такому випадку ризикувати не варто.

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А якщо огірок просто став м’яким

Іноді овоч лише втрачає вологу. Якщо він трохи зморщився, але не має слизу, плісняви чи неприємного запаху, його ще можна використовувати, наприклад, для холодного супу, смузі або термічно оброблених страв.

Проте якщо м’якість поєднується зі слизькою поверхнею або темними плямами, такий продукт уже не варто вживати.

Як правильно зберігати огірки

Щоб огірки довше залишалися свіжими, дотримуйтеся кількох простих правил:

зберігайте їх у холодильнику;

не мийте овочі до моменту використання;

тримайте подалі від фруктів, які виділяють етилен (яблук, бананів, груш), адже цей газ пришвидшує дозрівання та псування;

не залишайте огірки в поліетиленовому пакеті без доступу повітря;

використовуйте овочі протягом одного-двох тижнів після покупки.

Чому не можна зрізати лише зіпсовану частину

Багато хто вважає, що достатньо прибрати місце з пліснявою або гниллю. Насправді бактерії та грибки можуть проникати значно глибше, ніж видно неозброєним оком. Саме тому фахівці радять не ризикувати здоров’ям і повністю викидати огірок, якщо на ньому є явні ознаки псування.

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Слиз, пліснява, кислий запах або темні м’які плями — це головні сигнали, що огірок уже непридатний до споживання. Якщо ж овоч лише трохи зморщився або став менш пружним, його ще можна використати, але лише за відсутності інших ознак псування. Правильне зберігання допоможе довше зберегти свіжість огірків і уникнути зайвих харчових відходів.

FAQ

Як зрозуміти, що огірок зіпсувався?

На псування вказують слизька поверхня, пліснява, кислий або затхлий запах, а також темні м’які плями. Якщо помітили хоча б одну з цих ознак, огірок краще не їсти.

Як правильно зберігати огірки, щоб вони довше залишалися свіжими?

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Зберігайте огірки в холодильнику, не мийте їх до використання, не кладіть поруч із яблуками та бананами й намагайтеся використати протягом 7–14 днів після покупки. Так вони довше залишатимуться хрусткими та свіжими.

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