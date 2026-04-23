Побіліла розсада помідорів після садіння в грунт: причини та що в цьому разі робити

Біле листя на помідорах

Раптове знебарвлення листя після пересадки рослин у відкритий ґрунт або теплицю є серйозним сигналом, який не можна ігнорувати. Як стверджують експерти, найчастіше з цією проблемою стикаються власники розсади томатів, проте така біда трапляється і з іншими овочевими культурами. Щоб врятувати майбутній урожай, необхідно оперативно визначити першопричину стану, адже методи лікування сонячного удару та грибкових інфекцій кардинально відрізняються.

Чому у розсади після посадки в ґрунт біліють листя

Сонце випалює молоду розсаду

У переважній більшості випадків, коли листя біліє в перші дні після посадки, причиною стає агресивний сонячний опік. Рослини, які виросли в комфортних домашніх умовах, мають занадто ніжну структуру і не пристосовані до жорсткого ультрафіолету. Якщо городник виставляє непідготовлену розсаду під відкриті промені без попередньої адаптації, сонце миттєво руйнує хлорофіл у тканинах.

Прояви такого пошкодження можуть бути різними, іноді біліють лише наймолодші листочки, в інших випадках уражаються тільки кінчики, а за найгіршого сценарію вся листова пластина стає сухою та скрученою, залишаючи живим лише центральне стебло.

Для запобігання цій біді вкрай важливо займатися загартовуванням рослин із раннього віку, поступово привчаючи їх до прямих променів ще на підвіконні.

Якщо ж адаптаційний період було пропущено, єдиним порятунком стане організація тимчасового навісу з лутрасила або іншого нетканого матеріалу. Таке укриття розсіюватиме світло, дозволяючи рослинам поступово звикнути до нових умов. Якщо опіки вже з’явилися, повернути колір листку неможливо, але можна підтримати життєздатність самого куща, обробивши його біостимулятором «Епін» тричі з тижневим інтервалом.

Грибкові загрози: хвороби, що маскуються під побіління

Коли мова йде про дорослі, вже зміцнілі рослини, причина зміни кольору листя у 99 випадках зі 100 криється в грибкових захворюваннях. Однією з таких недуг є бура плямистість, яка активно розмножується в умовах тепличної спеки та вологості. Вона проявляється характерним білим пушком на зворотному боці листя, який з часом стає бурим, тоді як на лицьовій частині формуються чіткі жовті плями. Для боротьби з цією плямистістю необхідно забезпечити якісне провітрювання та провести чотири послідовні обробки бордоською рідиною.

Не менш небезпечною є біла гниль, яка вражає плоди та стебла в умовах холодного і вологого літа. Розпізнати її можна за осклизлими тканинами та білим нальотом біля кореневої шийки, що призводить до швидкого в’янення куща. Оскільки уражені екземпляри врятувати неможливо, їх необхідно терміново видалити з грядки, щоб захистити здорові сусідні рослини.

Особливе місце серед причин побіління посідає борошниста роса, яку викликає сумчастий гриб. Вона проявляється білими плямами на звороті листя та жовтуватими відмітинами на лицьовій частині, що швидко призводить до повного висихання пластини. У періоди тривалих дощів для профілактики рекомендується використовувати фунгіцид «Цинеб». Якщо ж хвороба вже почалася, уражені ділянки потрібно зрізати і спалити, а місця зрізів обов’язково обробити марганцівкою.

Схожим чином діє і септоріоз, або біла плямистість. Хвороба починається з дрібних бурих цяток, які розростаються у великі зони, білі всередині та жовті по краях. Боротьба з септоріозом вимагає кардинального видалення ураженого листя та застосування сучасних біофунгіцидів, таких як «Фітоспорін».

Також не варто забувати про фітофтороз, який часто переходить на томати з картоплі. Його ознакою є білий наліт знизу листка та бурі плями на стеблах і самих томатах, які тверднуть і псуються зсередини. Своєчасне видалення хворих частин та температурна обробка врожаю в гарячій воді допоможуть частково мінімізувати втрати від цього прокляття пасльонових. Ретельний контроль за вологістю та температурним режимом залишається найкращим засобом запобігання всім грибковим недугам.