Фото ілюстративне / © pixabay.com

Більшість людей облаштовують свої помешкання так, щоб вони стали затишним куточком. Проте іноді звичайні побутові речі можуть непомітно створювати напругу та змушувати нас нервувати.

Про це пише портал ZenKind.

Фахівці розповіли, які дрібниці у вашому домі можуть стати причиною додаткового стресу.

Безлад

Пусті коробки, що лежать біля стін, взуття, залишене посеред передпокою, або незавершені проєкти, що збирають пил.

Зайві речі вдома створюють «візуальний шум», який втомлює мозок. Ви можете думати, що звикли до безладу, але він продовжує непомітно витягувати з вас енергію та створювати відчуття напруги.

Тому психологи радять позбавлятися від непотрібних речей, адже очищаючи простір, ми заспокоюємо нервову систему.

Неправильне освітлення

Надто яскраве холодне світло або, навпаки, занадто темна кімната можуть непомітно викликати стрес. Таке освітлення робить оселю незатишною, схожою на лікарню, і пригнічує настрій.

Найкраще — це сонячне світло, але якщо його мало, просто замініть лампочки на «теплі». М’яке жовтувате світло допоможе швидше розслабитися та заспокоїти нерви.

Незастелене або незручне ліжко

Неохайне ліжко непомітно створює відчуття хаосу та заважає налаштуватися на відпочинок. Поганий сон завжди псує настрій, тому важливо подбати про своє спальне місце.

Чиста білизна та застелене ліжко — це простий спосіб проявити турботу про себе та свій емоційний стан.

Неохайне ліжко непомітно створює відчуття хаосу / © Pexels

Мертві «простори»

Чи не в кожної людини у будинку є місце, де накопичується мотлох — невикористаний стілець, полиця, що вкрилася пилом, таємнича шухляда. Однак з часом ці занедбані місця можуть посилати сигнал про те, що ваш дім (і, як наслідок, ваше життя) зайшов у глухий кут або у незручне становище.

Вам необхідно очистити свій дім від таких зон, а також від застарілих предметів інтер’єру, адже це допоможе змінити енергетику в кімнаті та у вашій свідомості.

Старі списки справ та нагадування

Дошки із застарілими планами, стікери, які ніколи не були позначені, плани шестимісячної давності — все це може почати здаватися «мовчазними звинуваченнями».

Замість того щоб мотивувати, вони непомітно виснажують вас.

«Оновлення видимого у вашому просторі допомагає зняти частину цього тиску. Ваш дім повинен підтримувати ваше сьогодення, а не переслідувати вас завданнями з минулого», — наголошують фахівці.

Фоновий шум або моторошна тиша

Постійний фоновий шум, як-от постійно увімкнений телевізор під час прийому їжі, може сприйматися як психічний розлад. Проте з іншого боку повна тиша, може почати викликати відчуття ізоляції.

Обидві крайнощі можуть ненав’язливо впливати на ваш емоційний рівень. Пошук звукового середовища, яке вам підходить (музика, навколишній шум чи тихий куточок), це невелика зміна, яка допомагає збалансувати надмірне збудження та самотність.

Порожні стіни

«Голі стіни» можуть посилювати відчуття порожнечі та апатії. Якщо вам бракує енергії на декор, це лише підкреслює стан застою.

Спробуйте повісити хоча б щось одне: фото, плакат чи малюнок, який вам подобається. Це допоможе змінити настрій у кімнаті та дасть вам відчуття зв’язку з чимось приємним.

Прибирання будинку, яке ви постійно відкладаєте

Невиконані домашні справи (сміття, безлад у ванній) постійно нагадують про себе відчуттям провини. Не намагайтеся зробити все ідеально, просто почніть з маленького кроку.

Це дасть вам поштовх до дії та допоможе позбутися відчуття, ніби ви застрягли на одному місці.

Невиконані домашні справи постійно нагадують про себе відчуттям провини

Відсутність місця для відпочинку

Якщо вдома немає куточка, де можна по-справжньому розслабитися, ви будете постійно відчувати напругу. Створіть собі хоча б одне «місце спокою» — нехай це буде зручне крісло, тепла ковдра або підвіконня зі свічкою. Це стане сигналом для мозку, що ви в безпеці.

Також важливо не працювати там, де ви спите. Якщо працювати там, де ви відпочиваєте, то ваш, мозок не зможе вимкнутися, і замість релаксу ви будете постійно думати про справи.

