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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
544
Час на прочитання
2 хв

Почали ремонт будинку й одразу "зірвали джекпот": знахідка подружжя вразила Мережу (фото)

У соцмережах їхню знахідку назвали справжнім джекпотом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Почали ремонт будинку й одразу "зірвали джекпот": знахідка подружжя вразила Мережу (фото)

Ремонт

Подружжя з Великої Британії, яке розпочало ремонт будинку 1920-х років, уже в перший день робіт зробило несподіване відкриття. Під старим і брудним килимом вони виявили оригінальну підлогу террацо, через що користувачі соцмереж заявили, що господарі буквально «зірвали джекпот».

Про це повідомила користувачка Кім Баркер home_at_hollintree в Instagram.

39-річна Кім разом із партнером ремонтує свій «будинок мрії», який довгі роки перебував у занедбаному стані. Під час демонтажу старого покриття вони натрапили на добре збережену декоративну підлогу.

Після знахідки жінка опублікувала відео.

Скрін відео home_at_hollintree

Скрін відео home_at_hollintree

«Наша перша щаслива знахідка. Під найжахливішим килимом, який тільки можна уявити, ми знайшли оригінальну підлогу террацо. Їй ще потрібне відновлення, але для першого дня ремонту це справжня перемога!» — написала Кім.

Скрін відео home_at_hollintree

Скрін відео home_at_hollintree

Террацо — це міцне декоративне покриття, яке виготовляють із мармурової, гранітної або скляної крихти, залитої спеціальною сумішшю. Після шліфування така підлога набуває характерного візерунка й вважається одним із найстильніших та найдовговічніших рішень для інтер’єру.

За словами Кім, відкриття стало справжнім подарунком, адже попереду на пару чекає масштабний ремонт.

«Попереду неймовірно багато роботи, тому така знахідка стала для нас величезним бонусом і додала натхнення вже в перший день», — розповіла вона виданню Newsweek.

Подружжя вирішило не приховувати підлогу новим покриттям, а повністю її відреставрувати. Господарі планують зробити террацо головною окрасою передпокою, а весь майбутній дизайн будинку підбирати саме під нього.

Реакція Мережі

Публікація Кім швидко стала популярною в Instagram, зібравши тисячі вподобань і десятки захоплених коментарів.

«Неймовірно, яка знахідка!», — написав один із користувачів.

Інший пожартував, що власники будинку «витягли щасливий квиток», адже мало хто очікує знайти під старим килимом настільки красиву історичну підлогу.

Нагадаємо, раніше йшлося про жінку, яка прибирала речі з шафи батька після його смерті та зробила несподівану знахідку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
544
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