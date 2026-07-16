Почали ремонт будинку й одразу "зірвали джекпот": знахідка подружжя вразила Мережу (фото)

Ремонт

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Подружжя з Великої Британії, яке розпочало ремонт будинку 1920-х років, уже в перший день робіт зробило несподіване відкриття. Під старим і брудним килимом вони виявили оригінальну підлогу террацо, через що користувачі соцмереж заявили, що господарі буквально «зірвали джекпот».

Про це повідомила користувачка Кім Баркер home_at_hollintree в Instagram.

39-річна Кім разом із партнером ремонтує свій «будинок мрії», який довгі роки перебував у занедбаному стані. Під час демонтажу старого покриття вони натрапили на добре збережену декоративну підлогу.

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Після знахідки жінка опублікувала відео.

Скрін відео home_at_hollintree

«Наша перша щаслива знахідка. Під найжахливішим килимом, який тільки можна уявити, ми знайшли оригінальну підлогу террацо. Їй ще потрібне відновлення, але для першого дня ремонту це справжня перемога!» — написала Кім.

Скрін відео home_at_hollintree

Террацо — це міцне декоративне покриття, яке виготовляють із мармурової, гранітної або скляної крихти, залитої спеціальною сумішшю. Після шліфування така підлога набуває характерного візерунка й вважається одним із найстильніших та найдовговічніших рішень для інтер’єру.

За словами Кім, відкриття стало справжнім подарунком, адже попереду на пару чекає масштабний ремонт.

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«Попереду неймовірно багато роботи, тому така знахідка стала для нас величезним бонусом і додала натхнення вже в перший день», — розповіла вона виданню Newsweek.

Подружжя вирішило не приховувати підлогу новим покриттям, а повністю її відреставрувати. Господарі планують зробити террацо головною окрасою передпокою, а весь майбутній дизайн будинку підбирати саме під нього.

Реакція Мережі

Публікація Кім швидко стала популярною в Instagram, зібравши тисячі вподобань і десятки захоплених коментарів.

«Неймовірно, яка знахідка!», — написав один із користувачів.

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Інший пожартував, що власники будинку «витягли щасливий квиток», адже мало хто очікує знайти під старим килимом настільки красиву історичну підлогу.

Нагадаємо, раніше йшлося про жінку, яка прибирала речі з шафи батька після його смерті та зробила несподівану знахідку.

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