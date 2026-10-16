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Під час тривалих відключень світла перед важливою чи діловою зустріччю нерідко постає питання, як швидко привести до ладу зім’ятий одяг без використання електроприладів.

Експерти видань Martha Stewart та Good Housekeeping поділилися ефективними секретами, які допоможуть розгладити речі та надати їм охайного вигляду навіть за повної відсутності електроенергії.

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Скористайтеся парою від гарячого душу

Якщо у вас немає електроенергії, у такому випадку чудовою альтернативою стане пара від гарячого душу, яка легко впорається з легкими складками на тканині. Щоб раціонально використати воду, річ варто закріпити на плічках у ванній кімнаті — на достатній відстані від струменя, аби матеріал насичувався вологою, але не намок.

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Поки ви завершите водні процедури, вбрання стане відчутно рівнішим та охайнішим. Цей лайфгак часто виручає під час поїздок чи проживання в готелях, де під рукою немає праски або прасувальної дошки.

Використовуйте спрей для розгладження складок

Спреї для розгладжування складок на одязі — ще одна альтернатива, якою можна скористатися під час подорожей або ж під час тривалих відключень світла.

Такі спреї послаблюють волокна тканини, часто додаючи одягу приємного аромату. Для досягнення ефекту засіб рівномірно наносять на річ, після чого складки обережно розправляють долонями й залишають одяг до повного висихання.

За словами фахівців, аналог такого засобу легко зробити самостійно. Для цього достатньо з’єднати в рівних пропорціях звичайний кондиціонер для білизни та воду в пульверизаторі.

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Білий оцет може стати у пригоді

Білий оцет є універсальним засобом, який застосовують для найрізноманітніших побутових потреб — від миття вікон до очищення забитих труб. Стане він у пригоді й тоді, коли потрібно розгладити заломи на тканині. Достатньо змішати у пульверизаторі оцет із водою в однакових частинах, добре збовтати суміш, нанести її на пом’яті ділянки та розправити їх руками.

Перед використанням нового розчину обов’язково варто протестувати його на непомітній ділянці одягу, щоб переконатися у безпечності для матеріалу.

Як позбутися складок на постільній білизні без прасування

Повернути ідеальну гладкість зім’ятим простирадлам можна й без використання праски чи відпарювача. Для цього знадобиться лише пульверизатор із звичайною водою з-під крана. Спочатку слід рівномірно збризкати розпилювачем майже застелене ліжко, залишивши кути вільними, після чого злегка потрусити верхній шар тканини до розпрямлення заломів.

Наступний крок — щільно натягнути ковдру та зафіксувати все за допомогою так званого «лікарняного кутка». Ця методика походить ще з XIX століття, коли медсестри під час бойових дій мусили надійно закріплювати єдине простирадло на ліжку. Для цього край тканини піднімають під кутом 45 градусів відносно матраца, після чого натягують і заправляють під нього висячу частину.

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