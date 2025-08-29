- Дата публікації
Які кущі треба садити на початку осені: перший урожай зберете наступного сезону
Багато садівників переконані, що садити ягідні кущі можна лише навесні. Проте перші тижні осені — це не менш вдалий період. Ґрунт ще теплий, у ньому достатньо вологи, тож саджанці встигають укорінитися до зими.
Розповідаємо, які ягідні кущі найкраще приживаються саме у вересні. Про це пише ресурс zaxid.net.
Початок осені — ідеальний час для садіння цих ягідних кущів: добре перенесуть зиму
Смородина. Справжня фаворитка садівників, адже рослина невибаглива, легко переносить пересаджування та часто починає плодоносити вже наступного року. Для садіння смородинових кущів обирайте сонячне місце та підживіть ґрунт. У перші тижні після висаджування важливе регулярне поливання.
Аґрус — невибагливий, стійкий і смачний, цей ягідний кущ гарно росте навіть без складного догляду. Якщо хочете, щоб було зручно збирати ягоди, надавайте перевагу сортам без колючок. Уже за рік після садіння можна насолоджуватися врожаєм.
Малина. Вона росте найшвидше. Її саджанці швидко приживуться, а врожай збиратимете вже наступного сезону. Для гарного розвитку малина потребує родючого та зволоженого ґрунту. Важливо дотримуватися відстані між кущами — від 40 до 80 см, залежно від сорту.
Лохина. Улюблениця останніх років, адже вона не лише смачна, а й надзвичайно корисна. Проте лохина більш вибаглива — їй необхідний кислий ґрунт та регулярне підживлення. За правильного догляду вона даруватиме врожай десятки років поспіль.
Жимолость. Ця ягода тішить першою врожайністю у новому сезоні, адже дозріває навіть раніше, ніж полуниця. Жимолость морозостійка, добре переносить осіннє садіння та швидко приживається. Її головні вимоги — поживний і вологий ґрунт.
Перед тим, як посадити ягідні кущі, підготуйте ґрунт. Внесіть органічні чи мінеральні добрива, замульчуйте лунки після садіння та забезпечте регулярне поливання. Якщо добрива вносите безпосередньо в яму, обов’язково присипте їх тонким шаром землі, щоб не пошкодити коріння.