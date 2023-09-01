Початок природного року: коли відбудеться осіннє рівнодення 2023 року і що означає ця дата

Щороку у вересні відбувається осіннє рівнодення. Це день, коли день і ніч однакові. Після осіннього рівнодення день різко починає зменшуватися аж до дня зимового сонцестояння.

Що означає рівнодення і коли воно буде 2023 року

Якщо говорити мовою астрономів, то день осіннього рівнодення є днем, коли центр сонячного диску у своєму русі перетинає небесний екватор. Тобто, простіше кажучи, тривалість дня практично дорівнює тривалості ночі.

В році буває два дні, коли день і ніч однакові — весняне та осіннє рівнодення.

Осіннє рівнодення може припадати на 22 або 23 вересня. Пояснюється це тим, що тропічний рік за своєю тривалістю не дорівнює календарному року. 2023 року осіннє рівнодення припадає на 23 вересня.

У північній півкулі, де розташована і Україна, від осіннього рівнодення починається календарна зима. Після цієї дати дні різко стають коротшими, а ночі довшими. Відбуватиметься так аж до зимового сонцестояння.

Яка тривалість дня 23 вересня 2023 року? Сонце зійде о 05.45 ранку та зайде о 17.55. Тобто день триватиме 12 годин 10 хвилин.

Традиції осіннього рівнодення

В день осіннього рівнодення здавна було прийнято:

поминати покійних;

дякувати Богу за блага, які він подарував;

позбуватися непотрібного чи зіпсованого, щоб залишити погане в минулому;

зрізати грона горобини, розкладати їх в кутках оселі чи вішати на вікно, щоб вберегтися від лиха.

День осіннього рівнодення: що не можна робити

Осіннє рівнодення 2023 року / Фото: pixabay.com

Існують і певні заборони. Так не можна бажати іншим людям зла. Заборонено давати і брати гроші в борг, тому що з'являться фінансові проблеми. Не варто пліткувати, лихословити, лаятися і конфліктувати. Також не можна починати щось нове — ця дата не сприятлива для цього.

Чому осіннє рівнодення називають початком природного року

Саме в день осіннього рівнодення наші пращури святкували початок Нового року. Адже в минулому життя будували за природним календарем. День вважався надзвичайно святковим: віддавали шану богам, танцювали, співали хвалебні пісні та накривали великий стіл.

Цікаво, що саме у такі дні як осіннє рівнодення відчувається сильна енергетика, яка ніби наповнює все живе навколо. Тому в минулому це використовували в своїх цілях.

Наприклад, було прийнято вранці омивати своє тіло, щоб змити все погане, зле, очиститися від негативу в минулому. Вірили, що саме цього дня вода має особливі чудодійні властивості.

Традиційно в день осіннього рівнодення вшановували новий урожай. Пекли пироги з капустою і яблуками, при чому випічка обов'язково мала круглу форму.