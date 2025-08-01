Почався Успенський піст: що не можна робити, прикмети та заборони

Піст / © Фото з відкритих джерел

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Успенський піст розпочався у п’ятницю, 1 серпня. Це період духовного очищення перед святом Успіння Пресвятої Богородиці. Він триватиме 14 днів і завершиться 14 серпня.

У цей час віряни утримуються від вживання м’ясних і молочних продуктів, обмежують розваги та присвячують більше часу молитві й добрим справам.

Що не можна робити в Успенський піст, пише LifeStyle24.

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Що не можна робити в Успенський піст 2025

Під час Успенського посту діють особливі обмеження й заборони, яких варто дотримуватися вірянам. Так, на цей час слід відмовитися від вживання м’яса, морепродуктів, риби, молочних продуктів та яєць. У понеділок, середу та п’ятницю можна споживати сиру їжу, хліб, воду, овочі, фрукти без термічної обробки й додавання олії, а у вівторок і четвер — гарячу їжу без олії. У суботу й неділю вірянам дозволяються страви з рослинною олією. А у Преображення Господнє, 6 серпня, християни можуть їсти рибу та пити вино.

Водночас Православна церква України наголошує, що посту варто дотримуватися не всім. Так, дітям до 14 років, вагітним жінкам, важкохворим та літнім людям, дозволяється не обмежувати себе у харчуванні.

Також під час Успенського посту неможна робити такі речі:

заздрити й пліткувати;

витрачати багато грошей;

одружуватися та справляти весілля;

сваритися, лихословити, конфліктувати;

влаштовувати гучні вечірки й святкування;

лінуватися;

відмовляти у допомозі нужденним;

думати про погане.

Прикмети на Успенський піст 2025

Якщо в перший день Успенського посту буде туманно, то очікуйте на гарний врожай грибів.

Якщо надворі йде дощ, то восени буде сухо.

Якщо на небі побачите веселку, то осінь буде теплою.

Якщо протягом двох тижнів буде гарна погода, то зима прийде пізно.

Якщо помітите павутину на вулиці, то взимку випаде мало снігу.