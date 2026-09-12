Почистіть волоські горіхи і зробіть це просто зараз: взимку будете дякувати собі за цей простий трюк

Як заморозити волоські горіхи / © pexels.com

Реклама

Цей простий спосіб особливо оцінять господині взимку. Захотілося спекти пиріг, додати горіхи до каші чи приготувати салат — не доведеться шукати горіхокол і витрачати час на очищення. Достатньо дістати заздалегідь підготовлену порцію.

Навіщо волоські горіхи класти в морозилку

Після очищення горіхи стають більш вразливими до умов зберігання. Волоські горіхи містять багато жирів, які під впливом тепла, повітря та тривалого зберігання можуть окислюватися. У результаті ядра поступово втрачають приємний смак і аромат та можуть стати прогірклими.

Реклама

Саме тому великий запас очищених горіхів не варто місяцями тримати просто в кухонній шафці.

Реклама

Заморожування допомагає значно довше зберігати якість продукту. До того ж це надзвичайно зручно: восени можна витратити трохи часу на підготовку, а потім користуватися готовими ядрами всю зиму.

Як правильно заморозити очищені волоські горіхи

Перед заморожуванням горіхи потрібно уважно перебрати. Ядра мають бути сухими, чистими, без плісняви, незвичних темних плям чи неприємного запаху.

Не поспішайте одразу подрібнювати весь запас. Для тривалого зберігання краще залишити ядра половинками або великими шматочками, а подрібнити необхідну кількість уже перед приготуванням страви.

Підготовлені горіхи розділіть на невеликі порції. Орієнтуйтеся на кількість, яку зазвичай використовуєте за один раз. Наприклад, можна зробити окремі порції для пирога, домашньої випічки, салатів або каш.

Реклама

Перекладіть ядра у пакети, призначені для заморожування, або в контейнери, що щільно закриваються. Якщо використовуєте пакет, постарайтеся видалити з нього якомога більше повітря.

Не забудьте вказати на пакованні дату заморожування. Особливо це зручно, якщо протягом осені ви поповнюєте запаси кілька разів.

Одна помилка може зіпсувати смак горіхів

Не залишайте очищені ядра у морозильній камері у відкритій або погано закритій упаковці.

Горіхи можуть вбирати сторонні запахи продуктів, які лежать поруч. Тому сусідство з рибою, цибулею чи іншими продуктами з вираженим ароматом без герметичної упаковки — не найкраща ідея.

Реклама

Крім того, чим менше продукт контактує з повітрям, тим краще для збереження його смакових якостей.

Саме тому щільний пакет або контейнер — не дрібниця, а одна з головних умов правильного зберігання.

Як правильно розморозити волоські горіхи

Тут також є невелика хитрість. Не варто діставати заморожені ядра і одразу відкривати пакет.

Краще залишити потрібну порцію на деякий час у закритому пакованні, щоб її температура поступово підвищилася. Це допоможе зменшити утворення конденсату безпосередньо на холодних ядрах.

Після цього можна використовувати горіхи для випічки, десертів, салатів, каш та інших улюблених страв.

Тож якщо восени маєте великий урожай, виділіть один вечір на його підготовку. Почистіть частину волоських горіхів, розкладіть ядра невеликими порціями та заморозьте. Узимку, коли для рецепта знадобиться жменя горіхів, ви точно оціните, що зробили це заздалегідь.

FAQ

Як зберігати очищені волоські горіхи?

Якщо горіхи плануєте використати найближчим часом, їх слід тримати у щільно закритій тарі в прохолодному місці. Для тривалішого зберігання очищені ядра доцільно покласти в холодильник або заморозити. Перед цим вони мають бути добре просушеними, а упаковка — герметичною, щоб захистити горіхи від вологи, повітря та сторонніх запахів.

Чи можна заморожувати волоські горіхи?

Так. Очищені волоські горіхи добре підходять для зберігання в морозильній камері. Перед заморожуванням їх потрібно перебрати, переконатися, що ядра сухі та якісні, розділити на зручні порції й герметично запакувати. Найкраще заморожувати половинки або великі шматочки, а подрібнювати горіхи вже перед використанням.

Новини партнерів

Новини партнерів