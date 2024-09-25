Подарунки на День захисників і захисниць: військові поділилися своїми побажаннями

1 жовтня не забудьте привітати захисників і захисниць, які боронять нашу Батьківщину від ворога. А ми пропонуємо вам ідеї для подарунків, які точно будуть практичними та корисними.
Подарунок чоловікам на День захисників і захисниць України
Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок своєму татові, чоловікові, другові чи хлопцеві на День захисників і захисниць України, який ми святкуємо 1 жовтня, придивіться до таких варіантів:
- запальничка – хоча це й дрібничка, однак вона може стати доволі помічною для будь-якого військового. В умовах війни часто потрібно розпалити багаття за допомогою тих речей, які є під рукою. А ще такий подарунок – символічне нагадування, що на захисника чекають біля домашнього вогнища;
- фляга – це корисний подарунок, який можна ще й зробити доволі гарним. Сьогодні існує чимало форм, розмірів, стилів фляг, а ще її можна виготовити з індивідуальним написом;
- компас – цінний подарунок, завдяки якому можна швидко зорієнтуватися на місцевості. Для бійців обирайте краще армійський компас, який має чимало корисних додаткових функцій;
- мультитул – багатофункціональний подарунок, який точно виручить у скрутну хвилину. Обирайте комплект, до якого входить якомога більше різних інструментів на щодень;
- годинник – найкраще, щоб він мав ще й тактичний компас, тоді такий подарунок стане дійсно незамінним помічником. Обирайте водонепронекні варіанти, зі зручним пластиковим ременем і секундоміром;
- поживні смаколики – зберіть набір з пастилами, солодощами, печивом, шоколадом і цукерками або ж замовте різні смаки в'яленого й сушеного м'яса;
- спальний мішок – гарний подарунок для бійця, адже він допоможе зігрітися за будь-яких обставин. Краще брати спальні мішки з синтетичним наповнювачем, бо вони швидше висихають. А ще зверніть увагу на температурний режим;
- тактичний рюкзак – важливий елемент екіпірування, до якого можна покласти все спорядження. Такі рюкзаки виготовлені з міцної та водонепронекної тканини;
- термобілизна – комплект точно не буде зайвим. Підбирайте комбіновану термобілизну, яка створена з вовни й синтетики, тому що вона зберігає тепло і не заважає рухатися;
- браслет з паракорду – його часто називають "браслетом виживання". Прикраса є не просто чудовим подарунком, вона сплетена зі спеціального міцного матеріалу, який з легкістю перетворюється на мотузку завдовжки до 5 м, яка витримує до 200 кг ваги.
Що можна подарувати жінці на День захисників і захисниць України
Сьогодні українські жінки борються за незалежність Батьківщини нарівні з чоловіками. Щоб підтримати дух українок, подаруйте їм корисні, практичні або навіть просто душевні подарунки на свято:
- тактична сумка – щодня у військовослужбовиць виникають проблеми з розміщенням документів, ґаджетів, ключів та інших дрібниць. Щоб усі необхідні предмети завжди були напохваті, подаруйте такий корисний подарунок;
- шкіряна обкладинка на військовий квиток – якісний матеріал допоможе зберегти військовий квиток в ідеальному стані. Часто військові носять їх у кишенях чи рюкзаках, де вони можуть зіпсуватися;
- термокухоль або термос – дуже важливо, щоб у військовослужбовиць завжди під рукою було щось гаряченьке, щоб зігрітися. Часто армійський термос має чохол, який допомагає закріпити його на ремінь або рюкзак;
- вишиванка – це символ українських традицій, роду, краси, духовності та родової пам'яті. А ще здавна вона вважалася оберегом українців. Обирайте вишиванку з розумом, щоб її візерунки несли певний сенс;
- книжки – це завжди доречний подарунок. Часто військовослужбовиці відчувають гостру потребу в професійній чи методичній літературі;
- фотосесія – нехай захисниця відчує себе не лише військовослужбовицею, але й жінкою. А тому сертифікат на фотосесію може стати ідеальним подарунком.
Суть приємного подарунку завжди в тому, щоб показати людині, що ми про неї думаємо, пам'ятаємо і чекаємо на неї вдома. Тому дослухайтеся до свого внутрішнього голосу – він підкаже, який презент буде найкращим.
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