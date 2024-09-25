Подарунки на День захисників і захисниць: військові поділилися своїми побажаннями

1 жовтня не забудьте привітати захисників і захисниць, які боронять нашу Батьківщину від ворога. А ми пропонуємо вам ідеї для подарунків, які точно будуть практичними та корисними.

Подарунок чоловікам на День захисників і захисниць України

Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок своєму татові, чоловікові, другові чи хлопцеві на День захисників і захисниць України, який ми святкуємо 1 жовтня, придивіться до таких варіантів:

запальничка – хоча це й дрібничка, однак вона може стати доволі помічною для будь-якого військового. В умовах війни часто потрібно розпалити багаття за допомогою тих речей, які є під рукою. А ще такий подарунок – символічне нагадування, що на захисника чекають біля домашнього вогнища;

– хоча це й дрібничка, однак вона може стати доволі помічною для будь-якого військового. В умовах війни часто потрібно розпалити багаття за допомогою тих речей, які є під рукою. А ще такий подарунок – символічне нагадування, що на захисника чекають біля домашнього вогнища; фляга – це корисний подарунок, який можна ще й зробити доволі гарним. Сьогодні існує чимало форм, розмірів, стилів фляг, а ще її можна виготовити з індивідуальним написом;

– це корисний подарунок, який можна ще й зробити доволі гарним. Сьогодні існує чимало форм, розмірів, стилів фляг, а ще її можна виготовити з індивідуальним написом; компас – цінний подарунок, завдяки якому можна швидко зорієнтуватися на місцевості. Для бійців обирайте краще армійський компас, який має чимало корисних додаткових функцій;

– цінний подарунок, завдяки якому можна швидко зорієнтуватися на місцевості. Для бійців обирайте краще армійський компас, який має чимало корисних додаткових функцій; мультитул – багатофункціональний подарунок, який точно виручить у скрутну хвилину. Обирайте комплект, до якого входить якомога більше різних інструментів на щодень;

– багатофункціональний подарунок, який точно виручить у скрутну хвилину. Обирайте комплект, до якого входить якомога більше різних інструментів на щодень; годинник – найкраще, щоб він мав ще й тактичний компас, тоді такий подарунок стане дійсно незамінним помічником. Обирайте водонепронекні варіанти, зі зручним пластиковим ременем і секундоміром;

– найкраще, щоб він мав ще й тактичний компас, тоді такий подарунок стане дійсно незамінним помічником. Обирайте водонепронекні варіанти, зі зручним пластиковим ременем і секундоміром; поживні смаколики – зберіть набір з пастилами, солодощами, печивом, шоколадом і цукерками або ж замовте різні смаки в'яленого й сушеного м'яса;

– зберіть набір з пастилами, солодощами, печивом, шоколадом і цукерками або ж замовте різні смаки в'яленого й сушеного м'яса; спальний мішок – гарний подарунок для бійця, адже він допоможе зігрітися за будь-яких обставин. Краще брати спальні мішки з синтетичним наповнювачем, бо вони швидше висихають. А ще зверніть увагу на температурний режим;

– гарний подарунок для бійця, адже він допоможе зігрітися за будь-яких обставин. Краще брати спальні мішки з синтетичним наповнювачем, бо вони швидше висихають. А ще зверніть увагу на температурний режим; тактичний рюкзак – важливий елемент екіпірування, до якого можна покласти все спорядження. Такі рюкзаки виготовлені з міцної та водонепронекної тканини;

– важливий елемент екіпірування, до якого можна покласти все спорядження. Такі рюкзаки виготовлені з міцної та водонепронекної тканини; термобілизна – комплект точно не буде зайвим. Підбирайте комбіновану термобілизну, яка створена з вовни й синтетики, тому що вона зберігає тепло і не заважає рухатися;

– комплект точно не буде зайвим. Підбирайте комбіновану термобілизну, яка створена з вовни й синтетики, тому що вона зберігає тепло і не заважає рухатися; браслет з паракорду – його часто називають "браслетом виживання". Прикраса є не просто чудовим подарунком, вона сплетена зі спеціального міцного матеріалу, який з легкістю перетворюється на мотузку завдовжки до 5 м, яка витримує до 200 кг ваги.

Що можна подарувати жінці на День захисників і захисниць України

Що можна подарувати жінці на День захисників і захисниць України / Фото: ТСН.ua

Сьогодні українські жінки борються за незалежність Батьківщини нарівні з чоловіками. Щоб підтримати дух українок, подаруйте їм корисні, практичні або навіть просто душевні подарунки на свято:

тактична сумка – щодня у військовослужбовиць виникають проблеми з розміщенням документів, ґаджетів, ключів та інших дрібниць. Щоб усі необхідні предмети завжди були напохваті, подаруйте такий корисний подарунок;

– щодня у військовослужбовиць виникають проблеми з розміщенням документів, ґаджетів, ключів та інших дрібниць. Щоб усі необхідні предмети завжди були напохваті, подаруйте такий корисний подарунок; шкіряна обкладинка на військовий квиток – якісний матеріал допоможе зберегти військовий квиток в ідеальному стані. Часто військові носять їх у кишенях чи рюкзаках, де вони можуть зіпсуватися;

– якісний матеріал допоможе зберегти військовий квиток в ідеальному стані. Часто військові носять їх у кишенях чи рюкзаках, де вони можуть зіпсуватися; термокухоль або термос – дуже важливо, щоб у військовослужбовиць завжди під рукою було щось гаряченьке, щоб зігрітися. Часто армійський термос має чохол, який допомагає закріпити його на ремінь або рюкзак;

– дуже важливо, щоб у військовослужбовиць завжди під рукою було щось гаряченьке, щоб зігрітися. Часто армійський термос має чохол, який допомагає закріпити його на ремінь або рюкзак; вишиванка – це символ українських традицій, роду, краси, духовності та родової пам'яті. А ще здавна вона вважалася оберегом українців. Обирайте вишиванку з розумом, щоб її візерунки несли певний сенс;

– це символ українських традицій, роду, краси, духовності та родової пам'яті. А ще здавна вона вважалася оберегом українців. Обирайте вишиванку з розумом, щоб її візерунки несли певний сенс; книжки – це завжди доречний подарунок. Часто військовослужбовиці відчувають гостру потребу в професійній чи методичній літературі;

– це завжди доречний подарунок. Часто військовослужбовиці відчувають гостру потребу в професійній чи методичній літературі; фотосесія – нехай захисниця відчує себе не лише військовослужбовицею, але й жінкою. А тому сертифікат на фотосесію може стати ідеальним подарунком.

Суть приємного подарунку завжди в тому, щоб показати людині, що ми про неї думаємо, пам'ятаємо і чекаємо на неї вдома. Тому дослухайтеся до свого внутрішнього голосу – він підкаже, який презент буде найкращим.

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