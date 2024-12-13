Подарунок Стрільцю на день народження: ідеї, які точно вразять і запам'ятаються

Стрілець — останній вогняний знак із 12 зодіакальних сузір'їв. Люди, народжені під цим знаком зодіаку (від 23 листопада до 21 грудня), дуже харизматичні, енергійні та допитливі. Вони мають лідерський характер та постійно перебувають у пошуках пригод.

Що ж подарувати Стрільцю на день народження або інше свято — у матеріалі ТСН.ua.

Головне, що варто пам'ятати під час вибору подарунку і для представників, і для представниць цього знаку — це емоції. Також для них важливий комфорт, а тому вони цінують раціоналізм та глибоке значення, яке закладено у презенті.

Що подарувати чоловікові-Стрільцю:

потрібний подарунок: з арядний пристрій, аксесуари до автомобіля чи смартфона, ґаджети для дому;

арядний пристрій, аксесуари до автомобіля чи смартфона, ґаджети для дому; подарунок для спорту : інвентар, одяг та аксесуари, набір для походів або рибальства;

: інвентар, одяг та аксесуари, набір для походів або рибальства; практичний подарунок : кавоварка, гриль, бритва;

: кавоварка, гриль, бритва; статусний подарунок: портмоне, парфуми, годинник, ювелірні прикраси;

портмоне, парфуми, годинник, ювелірні прикраси; подарунок-враження: подорож, майстер-клас, масаж, екстремальне заняття, фотосесія, тест-драйв, картинг тощо.

Що подарувати жінці-Стрільцю:

оригінальний подарунок: hand made прикраси чи солодощі, портрет ручної роботи, фотосесія, романтичний вечір;

hand made прикраси чи солодощі, портрет ручної роботи, фотосесія, романтичний вечір; культурний подарунок: книжка, квиток на фільм чи концерт, в театр або на виставку;

книжка, квиток на фільм чи концерт, в театр або на виставку; подарунок-хобі: майстер-клас, інструменти для творчості або кулінарії;

майстер-клас, інструменти для творчості або кулінарії; подарунок з раціональним підходом : гарнітура для смартфона, зарядний пристрій, аксесуари для автомобіля, техніка;

: гарнітура для смартфона, зарядний пристрій, аксесуари для автомобіля, техніка; подарунок-враження: різні види масажу, похід у SPA, прогулянка на конях, дегустація вин.

Зауважимо: астрологи переконують, що є лише один представник зодіакального кола, який буквально випромінює позитив та успіх. Це — Стрілець. Його називають символом удачі, успіху та нескінченної віри в найкраще.

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